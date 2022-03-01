RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Це наше місто і наші вулиці! Жителі Куп'янська підняли український прапор біля мерії

Автор: Анна Шиканова

Жителі Куп'янська в Харківській області почали кидатися на окупантів і їх техніку з голими руками. Вони співають гімн України та не дають ворогам переміщатися по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні відео від місцевих жителів.

Мер Куп'янська здався окупантам, коли в місто зайшла російська техніка. Відомо, що на нього було заведено кримінальну справу і його затримали менш ніж за добу.

Жителі міста вийшли на вулиці та протестують проти окупантів. Біля мерії вони підняли прапор України та співають гімн. А також прямо говорять російським військовим, що це їхнє місто.

"Куп'янськ - це Україна! Це наше місто! Це наші вулиці!"

За деякими даними, люди на вулицях почали розганяти сльозогінним газом.

Всю оперативну інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, читайте в нашій онлайн-трансляції.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКупянск