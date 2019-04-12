Це було майже рік тому: Кейт Міддлтон висловилася про сина

Кейт Міддлтон в очікуванні дня народження свого молодшого сина принца Луї Кембриджського, якому 23 квітня виповниться один рік. Герцогиня зазначила, що час минув дуже швидко, і вона не встигла це усвідомити. Про це повідомляють ЗМІ.

У соцмережі Instagram виклали фотографію, на якій принц Вільям тримає однією рукою Кейт Міддлтон, а другий – кошик з дитиною.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Луї (фото: instagram.com/catherine_mountbatten_windso)

Користувачі мережі прокоментували дане фото.

"Пора вже завести ще одну дитину";

"Гарне фото чарівного маленького маляти";

"Що за фото. Три дорогоцінних людини";

"Я сподіваюся і молюся, щоб у них з'явилась ще одна дитина";

"Я радий, що Меган вирішила не з'являтися на публіці після народження, як бідна Кейт. Хто придумав це? Ви можете побачити тут, наскільки вона виснажена. Зміна на краще".

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон готується стати королевою Великобританії. Герцогиня Кембриджська останнім часом кардинально змінила свою поведінку і навіть гардероб.

Раніше повідомлялося про те, що між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом розгорівся гучний скандал через те, що принц зраджував їй. Про це написали британські ЗМІ.

Ми також писали, що Кейт Міддлтон розговорилася про відносини. Вона зізналася, що принцу Вільяму пощастило з нею. Письменниця Еллісон Пірсон вважає, що герцогиня мудра жінка, вона тримається позаду принца Вільяма і не краде уваги у майбутнього короля.