Це гігієнічний засіб може бути небезпечним: лікарі зробили тривожна заява
Неділя 26 липня 2020 17:51
Новость на русском
Лікарі назвали шкоду вушних паличок (ілюстративне фото: pixabay.com)
Медики і вчені сходяться на думці, що неправильне використання вушних паличок може бути небезпечним
Ватяні палички для чищення вух здаються звичним засобом особистої гігієни, який використовують дорослі і діти. І тільки деякі помічають застереження, залишене виробниками на зворотному боці пачки. Лікарі та фахівці застерігають: вушні палички небезпечні, і часте їх використання може навіть призвести до втрати слуху.
Лікарі назвали три причини, по яких варто відмовитися від чищення вух ватяними паличками.
- Вашим вухам потрібна вушна сірка. Сірка складається з мертвих клітин шкіри, жирних кислот, холестерину, спиртів, сквалену і лізоциму, антибактеріальних ферментів. Сірка - це один із найбільш винахідливих захисних механізмів організму. Вуха постійно виробляють вушну сірку, щоб гарантувати, що ви будете підтримувати потрібну її кількість у своїх слухових проходах. Тому, якщо у вас немає вушних пробок, краще взагалі не чіпати сірку. Якщо її буде недостатньо в зовнішньому слуховому проході, вуха можуть почати свербіти і з'явиться відчуття сухості, оскільки вушна сірка забезпечує зволоження і захищає вуха від пилу, бактерій, бруду, мікробів і навіть комах. Вона також допомагає уповільнити зростання бактерій і захищає шкіру зовнішнього слухового проходу від роздратування водою.
- Видалення сірки за допомогою ватних тампонів може призвести до серйозних пошкоджень. Багато хто помилково вважає, що для особистої гігієни вушну сірку потрібно видаляти. Але використання ватних паличок, а також будь-якого подібного пристосування може призвести до серйозного пошкодження вуха: травми, ущільнення вушної сірки або навіть тимчасової глухоти. Вушні палички тільки проштовхують сірку вглиб і можуть повністю заблокувати ваш слуховий прохід. Коли ви використовуєте який-небудь сторонній предмет для очищення слухового проходу, в цей момент більша частина вушної сірки починає проштовхуватися в напрямку барабанної перетинки. Це може прорвати або здавити її, що призведе до втрати слуху. Може травмуватися канал, який почне кровоточити, або з'являться невеликі подряпини, куди потраплять бактерії і спричинять інфекцію.
- Організм сам позбавляється вушної сірки. Вушна сірка видаляє себе сама - і це нормальний процес в організмі. Такі прості і природні рухи щелепи, як жування, позіхання і рух щелеп під час розмови, допомагають переміщувати вушну сірку в зовнішнє вухо. Все, що вам дійсно потрібно - це звичайна чистка зовнішнього вуха з допомогою мочалки.
Нагадаємо, раніше лікарі розповідали, що літня спека може спровокувати небезпечне захворювання.
Також ми писали, що вчені назвали солодкість, яка корисна діабетикам.
.