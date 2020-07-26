Літня спека може спровокувати небезпечне захворювання: як вберегтися

Захворювання, яке з'являється під час літньої спеки (Фото: freepik)

Медики розповіли, яка хвороба з'являється під час спеки

Поки у всьому світі вирує пандемія коронавірусу, люди стали потроху забувати про те, що існують і інші захворювання. Запобіжні заходи у вигляді соціальної дистанції, використання захисних масок і антисептиків дають можливість знизити ризик підхопити сезонні вірусні захворювання. Проте лікарі назвали ще одну хворобу, яка з'являється саме під час літньої спеки.

Як тільки стовпчики термометрів починають повзти вгору, українці починають використовувати будь-які можливості, щоб отримати прохолоду. Вони п'ють холодні напої та поглинають морозиво у великій кількості. Однак такі методи призводять до розвитку ангіни. Про це пише Lenta.ua.

Медики стверджують, що влітку особливо варто побоюватися саме ангіни. Зараз, в період пандемії, при болях в горлі людина відразу вирушає робити тест на COVID-19. При негативному результаті пацієнти зазвичай заспокоюються і вважають хворобу несерйозною. Однак ангіна може вимагати спеціального лікування, в тому числі й антибіотиками.

Для виникнення ангіни потрібно небагато – холодний компот або вода з льодом, посидіти під кондиціонером. Навіть різкі перепади температури, при виході з охолодженого приміщення на спекотну вулицю й організм піддається стресу. При ангіні зазвичай з'являються сильні болі в горлі, біль у суглобах, головний біль, висока температура.

Займатися самолікуванням лікарі не рекомендують і при появі симптомів потрібно негайно звертатися до фахівця, через те, що ангіна дуже небезпечна своїми ускладненнями на нирки та серце.

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