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Цей домашній засіб позбавить вас від тарганів раз і назавжди: є на кожній кухні

Як вивести тарганів вдома (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Таргани - це страшні шкідники, які почуваються як будинки на кухнях, у ванних кімнатах і житлових приміщеннях, і їх дуже важко вивести.

Щоб позбутися їх, експерти з боротьби зі шкідниками поділилися ефективним домашнім засобом, який позбавить цих шкідників раз і назавжди, пише Express.

У той час як багато хто вибирає хімічні рішення для вигнання цих шкідників, є деякі природні способи позбутися їх.

Є кілька ефективних домашніх засобів, які допоможуть позбавитися цих неприємних шкідників, і багато з них не шкідливі для дітей або домашніх тварин.

Для тих, хто шукає найшвидші та найпростіші способи позбутися цих шкідників, професіонали пропонують використовувати харчову соду.

"Харчова сода - один із найшвидших і найпростіших способів позбутися тарганів раз і назавжди", - запевняють експерти.

Як зробити приманку із соди

Щоб зробити приманку для тарганів своїми руками, наріжте кубиками жменю цибулі та посипте харчовою содою.

Потім помістіть цю "закуску" в неглибокий посуд там, де ви помітили активність тарганів.

"Коли таргани споживають харчову соду, вона створює гази у шлунках тарганів, змушуючи їх лопатися", - зазначають фахівці.

Як за допомогою соди позбутися тарганів (express.co.uk)

Цитрусові також є відмінним домашнім засобом для відлякування цих "неприємних тварин" з дому, оскільки вони ненавидять їхній запах.

Зокрема, запах лимонів відлякує тарганів. Додайте кілька крапель лимонного соку у воду, якою миєте підлогу. Це відлякає шкідників!

Читайте також, таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі.

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