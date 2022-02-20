Цей дешевий аптечний засіб на очах оживить майже зів'ялі кімнатні квіти

Йдеться про звичайнісіньке активоване вугілля.

Як і з людським організмом, активоване вугілля спрацьовує як адсорбент. Він прибирає з ґрунту шкідливі токсичні речовини, бореться з надмірним окисленням ґрунту, перешкоджає росту патогенних бактерій, дозволяє впоратися з надлишком вологи.

Як правильно вносити вугілля у вазон

Спосіб № 1. Візьміть 1-3 таблетки вугілля залежно від розміру горщика. Розламайте його на шматочки і помістіть на глибину 2-3 см в ґрунт, зверху присипте.

Спосіб №2. Потовчіть таблетки в порошок, змішайте з водою і полийте нею рослину.

Фахівці впевнені, якщо ваші зелені вихованці відчувають стрес, трюк з активованим вугіллям їм обов'язково допоможе.