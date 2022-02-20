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Цей дешевий аптечний засіб на очах оживить майже зів'ялі кімнатні квіти

Автор: Світлана Мащенко

Бувають різні обставини, через які рослини на вашому підвіконні можуть опустити листя, тобто зів'янути: сухе повітря, надлишок поливу, занадто багато сонячного світла і так далі. Але експерти кажуть, що вихід є - це дешевий засіб, який вже напевно знайдеться в кожній аптечці.

Про це пише Cpykami.

Йдеться про звичайнісіньке активоване вугілля.

Як і з людським організмом, активоване вугілля спрацьовує як адсорбент. Він прибирає з ґрунту шкідливі токсичні речовини, бореться з надмірним окисленням ґрунту, перешкоджає росту патогенних бактерій, дозволяє впоратися з надлишком вологи.

Як правильно вносити вугілля у вазон

Спосіб № 1. Візьміть 1-3 таблетки вугілля залежно від розміру горщика. Розламайте його на шматочки і помістіть на глибину 2-3 см в ґрунт, зверху присипте.

Спосіб №2. Потовчіть таблетки в порошок, змішайте з водою і полийте нею рослину.

Фахівці впевнені, якщо ваші зелені вихованці відчувають стрес, трюк з активованим вугіллям їм обов'язково допоможе.

Раніше ми писали, чому орхідею не можна тримати в спальні, і якими вазонами її замінити.

Також експерти розповіли, чому в будинку не можна тримати квітку декабрист.

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