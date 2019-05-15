Це день черепахи: Потап прокоментував своє весілля з Каменських

Потап, відомий український артист прокоментував інформацію про те, що 23 травня, в Києві, відбудеться його весілля з українською співачкою Настею Каменських. Свій коментар він дав журналісту ТСН.

Як повідомляє видання, чутки про роман Насті Каменських і Потапа гуляють вже давно і в 2013 році журналістам навіть вдалося зафіксувати доказ того, що пара у стосунках. Каменських і Потап разом вирушили відпочивати на Кубу, де фотографам вдалося зробити знімок з гарячим поцілунком.

Проте, після того, як у пресі з'явилася інформація про те, що Каменських і Потап призначили дату весілля, артисти відмовляються коментувати своє особисте життя і йдуть від прямої відповіді.

Потап і Настя зіграють весілля в кінці травня (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап у своєму коментарі повідомив, що 23 травня – дуже знакова дата для нього і навіть пояснив чому.

"Якщо ми говоримо про 23 травня, то я можу сказати, що 23 травня – це день народження Юри Горового, мого друга. День черепахи – це тварина, яка символізує мудрість", - пожартував Потап у відповідь на питання журналістів.

На питання журналіста про те, коли ж у Потапа весілля, артист відповів, що весілля у нього кожен день.

Потап прокоментував своє весілля з Каменських (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських розіслали друзям таємні запрошення на церемонію одруження.

А також розповідали про те, що Настя Каменських прокоментувала інформацію про своє майбутнє весілля з Потапом.