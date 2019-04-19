Це бомба: Ані Лорак показала гарячі образи (багато фото)

Ані Лорак (фото: соцмережі)

Ані Лорак поділилася унікальними знімками

Ані Лорак поділилася з шанувальниками унікальними фото зі знімального майданчика кліпу на пісню "Я тебя ждала". Знімки приємно здивували користувачів соціальних мереж. Багато хто позитивно відгукуються про гарячі образах Кароліни і зізнаються, що Ані Лорак в черговий раз вдалося "порадувати" і навіть "збудити" їх.

Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)

"Нове відео Ані Лорак побудовано на ось цій дивній матерії, яку можна сприймати як любов, як місто, як життя і навіть як чоловіка. А що ви бачите в кліпі "Я тебя ждала"? - свідчить підпис до фото.

Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)

Юзери відразу почали коментувати фотографії свого кумира.

Це бомба!

Жінка-кішка!

Ані Лорак красуня, чарівно співає. Манера співу індивідуальна. Так реально ніхто не зможе заспівати, як вона. Пісні практично всі хіти і я їх сама співаю чи не кожен день в караоке. Шоу найкраще в світі, я думаю. Декорації, танці, музика. Молодці!

Спасибі вам за прекрасну можливість відчувати ваші емоції, пережити разом з вами певний етап вашого життя.

Дуже прониклива і щира...

Образи хвилюючі і збуджуючі!

При цьому деяким користувачам здалося, що візажист і перукар не брали участь у роботі над кліпом.

"Занадто сумний кліп, слова. А музика класна. Кароліна виглядає змученою..." - написала Руслана Кароліна.

"Кароліна, як завжди, відмінно виглядає. Але кліп і пісня не порадували. Хочеться радості, усмішок, танців. А не ниття", - додала Ольга Бедріна.

"Вона красива, але постійно знімає вульгарні кліпи", - зазначила Катерина Золотова.

Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню української співачки, яка працює в Росії, "Я тебя ждала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик розчарував велику кількість шанувальників поп-діви. Зокрема багатьом не припав до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак на курорті в Дубаї в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників.