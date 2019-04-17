Зовсім пом'яли: Лорак рознесли в мережі через зовнішній вигляд

Ані Лорак (фото: anilorak.ua)

Ані Лорак в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників

Ані Лорак, яка раніше нарвалася на критику з боку своїх фанів після виходу кліпу на пісню "Я тебе чекала", опублікувала в мережі нове фото з курорту в Дубаї, яке також сприйняли неоднозначно. Співачка виклала у своєму Instagram знімок в легкому помаранчевому комбінезоні, і наряд став об'єктом саркастичних нападок.

На кадрі артистка у великих чорних сонцезахисних окулярах стоїть перед готелем Jumeirah Al Qasr. На ній довгий комбінезон до самих п'ят.

Повітряну тканину вбрання деякі юзери назвали просто невипрасуваною.

Крім того, підписники Кароліни вказують, що легка тканина підкреслює її інтимні частини тіла, що не всюди може бути доречним.

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

В коментарях до фото Ані Лорак її шанувальники дивуються фасоном комбінезона і відзначають, що воно виглядає дивним.

Мені цікаво, це тканина така, чи попрасувати забули комбезік?

Невдалий ракурс;

Тумбочка! Не йде;

Ну і ротяра у неї! Жах!

Костюмчик може і добрий, але звичаї країни, де знаходишся, потрібно поважати і дотримуватися, а не соски виставляти, все ж не Росія;

Красива? Народ збільште фото. Співає - так, зухвало, але красива - це не про неї, без образ.

А чому не попрасувала?

У такому вбранні весело в ОАЕ соски, що стирчать, виставляти?

Зовсім пом'яли Кароліну в Дубаї;

Навіщо вона одягла м'ятий костюм?

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак в США опублікувала в мережі знімок, що сильно спантеличив її шанувальників - багато хто угледів ознаки того, що співачка чекає дитину.

Також ми писали про те, що Ані Лорак зізналася, яким прізвиськом в дитинстві її "нагородили" ровесники.

Додамо, що за день до офіційного релізу синглу "Я тебе чекала" в мережу злили повний текст пісні, і вже тоді деякі зазначили, що очікували більшого від артистки.