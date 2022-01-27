Цими речами небезпечно користуватися одразу після покупки

Одяг та взуття

Експерти кажуть, що без попередньої обробки ці речі можуть спричинити різні інфекції. Також одяг або взуття в магазині міряли інші люди, які залишили свій слід. Тому одяг варто попрати, а взуття обробити хлоргексидином.

Постільна білизна

Як відомо, в магазині постільною білизною або рушниками ніхто не користувався. Однак, фарби часто піддають отруйним речовинам, щоб вони довше зберігали презентабельний вигляд. До того ж вони можуть викликати алергічні реакції.

Посуд

Емальований та алюмінієвий посуд варто промити теплою водою з содою. Нержавіючий посуд можна вимити за допомогою звичайного засобу для миття посуду. А от каструлі та сковорідки з тефлоновим покриттям після миття перед першим використанням краще змастити олією.

Чавунну сковорідку, щоб уникнути іржі, варто помити, просушити, змастити рослинною олією з обох боків і прогріти в духовці при температурі близько 100-150 градусів.

Чайник

Багато хто знає, що чайники перед першим використанням краще кип'ятити з 30 г соди або 50 г лимонної кислоти. А після цього потрібно прокип'ятити чайник вже із чистою водою.