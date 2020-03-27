Цим знакам Зодіаку потрібно поберегти здоров'я: гороскоп на квітень

Гороскоп 2020 попереджає три знака Зодіаку, що здоров'я потрібно берегти. І зайнятися цим потрібно не завтра або з понеділка, а прямо зараз, інакше в квітні ваш організм почне давати збої. Докладно в гороскоп здоров'я на квітень 2020 - в матеріалі Styler.

Тельці

Тельці у квітні будуть вкрай гостро реагувати на зміни погоди. Тому більшість представників зодіакальних сузір'їв будуть скаржитися на самопочуття. При цьому сильні фізичні і емоційні навантаження Тельцям протипоказані, інакше напади мігрені або чого гірше відразу дадуть про себе знати. Астрологи радять лягати спати раніше.

Раки

Вразливим місцем Раків у квітні стане травна система - її треба берегти. Астрологи радять зменшити число маринованого, копченого, солоного, смаженого. Крім того, краще відмовитися від алкоголю і жирної їжі. Якщо ви хотіли сісти на дієту, зірки в квітні дають "зелене світло". Але варто відмовитися від голодування.

Скорпіони

Скорпіонам варто стежити за здоров'ям серця і судин. Особливо уважно слід поставитися до рівня холестерину, який не завадило б перевірити. Астрологи радять Скорпіонам сісти на дієту з високим вмістом жирних кислот. Налягайте на рибу, морепродукти та рослинні олії, щоб налагодити роботу організму.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку чекають великі зміни в квітні.