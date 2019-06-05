Я з цим зіткнулася: MARUV висловилася про вибори в Раду

MARUV дуже чекає дострокових виборів у Раду, щоб народні депутати вирішили проблеми з сміттям в Україні, і в країні почалося будівництво сміттєпереробних заводів і комплексів. Про це співачка, переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019 сказала в інтерв'ю "Люкс ФМ".

За словами MARUV, яка бореться за екологію, їй дуже не вистачає відповідних законів, які б регулювали переробку сміття в країні.

"Я чекаю парламентських виборів. Щоб просувати якісь речі - для цього потрібна відповідна законодавча база. Я з цим зіткнулася. І для цього потрібно приймати закони, реформи. Щоб не засипати [звалища] зверху землею - це саме кончене, що можна придумати, - а переробляти сміття. Для цього, насправді, все є, є купа інвесторів... Але потрібна законодавча база у нас в країні, щоб у тебе не віджали... Адже звалища це теж вигідний бізнес, там дуже великі гроші..." - сказала співачка.

За словами MARUV, для неї "в цій штуці" не ціль заробити гроші, а важливо зберегти екологію та зробити вагомий вклад - "увійти в історію, запам'ятається чимось гарним, крутим, величезним, світлим, не просто як хороший бізнесмен чи співачка".

MARUV говорить про вибори та екологію з 1:00:42.

MARUV говорить про вибори та екологію

Раніше ми писали про те, що MARUV заворожила провокаційним "хижим" образом.