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Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку

Фото: Як вивести плями з одягу будь-якої складності (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Забруднили одяг складними плямами? Це не проблема, якщо скористатися особливим способом та універсальним засобом для прання та чищення.

Як вивести плями будь-якої складності - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Візьмемо до прикладу плями від кави, ручки та зеленки.

Покрокова інструкція

Підкладіть під пляму неглибоку тарілку.

Насипте трохи перкарбонату натрію.

Залийте теплою водою, перемішайте.

Почекайте хвилин зо 20. Від плями не залишиться і сліду.

Що таке перкарбонат натрію?

Це кисневий пральний відбілювач - компонент, який входить до складу майже всіх пропонованих на ринку порошкових відбілювачів. Тільки в складі його зазвичай 10-15%, а решта - пави, оптичні відбілювачі, інша хімія.

Тобто, фактично, сучасні відбілювачі - це перкарбонат натрію і концентрований пральний порошок. Промислові виробництва інакше називають його персоль.

Раніше ми писали, як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою.

Також читайте, як почистити килими від плям домашнім копійчаним засобом.

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