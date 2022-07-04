Через ці помилки яйця при варінні тріскаються і лопаються

Чому тріскаються яйця під час варіння

Температура

Не рекомендується відправляти холодні яйця в каструлю або сотейник з водою відразу, як дістаєте з холодильника. Перед цим слід трохи почекати - всього кілька хвилин.

Якщо перед варінням вони встигнуть зігрітися до кімнатної температури, то ризик виникнення тріщин на шкаралупі під час приготування буде істотно нижчим.

Вогонь

При інтенсивному кипінні води високі шанси, що яйця лопатимуться. Річ у тому, що під час бурхливого кипіння при варінні швидко розширюються білок і жовток.

Рекомендують варити яйця, підтримуючи повільний або середній вогонь на плиті.

Вода

Вода в каструлі при варінні яєць має бути підсолена. Якщо готувати в прісній рідині, то якщо шкаралупа трісне, білок стане витікати.

У воді з сіллю такої проблеми можна уникнути, і якщо навіть на жорсткій оболонці утворюються тріщини, то витікання яйця не буде.