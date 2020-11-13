У цих місцях люди найчастіше заражаються COVID-19: експерти склали список

Названі найпоширеніші місця зараження COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали всі ризики і пояснили, що може знизити поширення вірусу

Найчастіші зараження коронавірусом відбуваються всередині організованих колективів. Фахівці відзначають, що одна хвора людина може передати хворобу 2-3 людям. Найчастіше вірус швидко поширюється в закритих колективах та приміщеннях.

Хімік з Колорадо розробив спеціальний інструмент, який може розрахувати ризик зараження і на основі цього інструменту було проведено дослідження про ймовірність інфікування в різних місцях, повідомляє ТСН.

Зараження в приватному будинку або квартирі

Моделювання ситуації показало, що якщо в одній кімнаті будинку або квартирі зібралося шість осіб і один з них інфікований, то через 4 години захворіє ще п'ять осіб. Якби всі присутні були в масках, то заразилися б тільки четверо. Якщо зменшити тривалість зустрічі на 2 години та провітрити кімнату – то ризик зараження нижче одиниці. Як відзначають дослідники, вірус передається швидше в непровітрюваних приміщеннях. Температура повітря повинна бути від 18 до 21 градуса тепла, рівень вологості – від 40% до 60%.

"Якщо у вас повітря в приміщенні сухе, вірус поширюється швидше. Ваші слизові оболонки висихають швидше, ви втрачаєте захист від вірусу. Якщо слизові оболонки сухі, вірус легше причепиться, оскільки слиз відіграє роль бар'єра. Якщо його немає, вірус відразу проникає на слизову оболонку, чіпляється і проникає в організм", - пояснив завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю ЦОЗ МОЗ Роман Колісник.

Зараження в барах, клубах і ресторанах

Якщо в приміщенні немає механічної вентиляції та постійного провітрювання – то ризик заразитися дуже високий. Якщо в залі 15 гостей і троє співробітників і є хоча б один інфікований, то через 4 години заразяться всі інші. Якщо надіти маски – то тільки половина, якщо провітрити приміщення і скоротити час відвідин до двох годин – то тільки одна людина.

Зараження в шкільних класах та на заходах

При відсутності масок і постійного провітрювання від однієї людини (учня або вчителя) може заразитися половина класу. При наявності масок – не більше п'яти осіб. Якщо зменшити час заняття або події вдвічі, і постійно провітрювати приміщення - максимум одна людина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли українцям, де необхідно носити маски.

А також розповідали про те, що лікарі попередили про небезпеку перетворення одноразової маски в багаторазову.