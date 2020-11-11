У чому небезпека використання однієї маски багато разів: справа не у коронавірусі

Чи можна використовувати одну маску багато разів (ілюстративне фото: canva.com)

Носіння однієї і тієї ж маски загрожує зараженням не тільки на коронавірус

В Україні з початку пандемії суттєво зросли ціни на маски. За одну одиницю раніше просили до 40 гривень. Зараз вони стали більш доступними, але багато хто продовжує користуватися одними й тими ж одноразовими масками по кілька разів. Лікар-інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, у чому небезпека перетворення одноразової маски у "багаторазову". І проблема не тільки у коронавірусі.

Як повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо", медик відповіла на запитання, що буде, якщо носити маску більше одного разу. На думку лікаря, оскільки підвищується ймовірність підчепити безліч інших інфекцій, які залишаються живими на масці протягом тривалого часу.

"Це наша біда: поклали в кишеню, поносили, десь вона полежала в машині на передньому сидінні, вийшли – знову її одягли. Маска – це не тільки захист від коронавіруса, вона накопичує в себе, тому що саме брудне місце у людини – це рот", – каже Голубовська.

Також лікар зазначила, що на масці може ховатися цілий "букет" інфекційних збудників. Особливо небезпечно носити використані раніше маски в період респіраторних захворювань.

"Ми видихаємо в цю маску, потім вона десь там лежить – це неправильно", – сказала лікар.

Чи можна використовувати одну маску багато разів

Нагадаємо, що раніше водіям розповіли, чому не потрібно вішати маску на дзеркало авто. Проблема не тільки у вірусі.

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