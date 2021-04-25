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Цих червонокнижних тварин українці часто плутають з кротами і вбивають: фото звірків

Автор: Styler

В Україні стартував сезон городів і дач. І багато хто починає боротися з кротами, які приносять чимало незручностей городникам.

На жаль, дуже часто замість цих комахоїдних жертвами на присадибних земельних ділянках стають червонокнижні сліпаки.

В мережі розповіли українцям, як відрізнити сліпаків від кротів, щоб не вбити ненароком маленьких любителів цибулинних рослин з Червоної книги.

"Сліпаки знаходяться під загрозою зникнення, оскільки охорона не підтримується ніяким заповідником. Перш ніж бездумно стукнути по голові лопатою звіра, прошу вас - зупиніться, щороку на землі зникає як мінімум один вид тварин", - написала в Facebook киянка Марина, звертаючись до українців.

Фото: так виглядає звичайний кріт (facebook.com/mariza.kot)

На наступних фото показані різні види сліпаків, яких плутають з кротами, але які насправді не є шкідниками.

Фото: сліпак білозубий (Nannospalax leucodon) - занесений до Червоної книги України (redbook-ua.org)

Фото: сліпак буковинський (Spalax graecus Nehring) - занесений до Червоної книги України (redbook-ua.org)

Фото: сліпак піщаний (Spalax arenarius Reshetnik) - занесений до Червоної книги України (redbook-ua.org)

Фото: сліпак подільський (Spalax zemni) - занесений до Червоної книги України (redbook-ua.org)

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