Эстетика несовершенства. Как ваби-саби обогащает пространство и почему нам неуютно в "идеальном" интерьере

Почему эстетика несовершенства становится популярной

Эстетику несовершенства в интерьере часто рассматривают в контексте ваби-саби. Это японская концепция, воспевающая красоту простоты, несовершенства, непостоянства, быстротечности и незавершенности. Это ключевые традиционные эстетические принципы в Японии, которыми недавно начали увлекаться в западных странах. В дизайне интерьера использование ваби-саби означает создание органических, аутентичных и живых пространств.

Ваби-саби в полноценном воплощении предполагает довольно специфический стиль интерьера, полностью построенный на натуральных материалах, природных цветах и минималистическом убранстве. Но эстетику несовершенства можно рассматривать в более широком контексте и сочетать с другими трендами и стилями, в частности, максимализмом.

10 лет назад все восхищались классическим европейским минимализмом, интерьеры в большинстве своем были идеальными и "стерильными" - совершенная отделка материалов, никаких необрезных краев дерева или неровностей в мебели.

Тренды меняются по принципу цикличности, и впоследствии людям захотелось чего-то более живого, насыщенного, уютного. Отказ от идеальности становится широким феноменом, который мы видим и за пределами дизайна интерьера, например, появляется усталость от идеальных картинок и историй в соцсетях, более реалистично начинают выглядеть креативы брендов.

Эти тенденции притягивают в интерьер природные элементы наряду со смелыми и яркими акцентами, характерными для максимализма.

Принцип эстетического несовершенства хорошо вписывается в концепцию постоянства и нравственного потребления. Например, чтобы создать стандартизированную мебель с глубокой отделкой происходит много отбраковки. Если от этого отказаться, материал будет использоваться более рационально, будет меньше отходов.

Пример дизайна ваби-саби (фото: Unsplash)

Естественные элементы - ключевое в эстетике несовершенства. Почему они нам нравятся?

Многие мировые исследования говорят о положительном влиянии натуральных материалов в помещениях. Дизайн на основе естественности называют биофильным.

Например, согласно исследованию Human Spaces о "Глобальном влиянии биофильного дизайна на рабочем месте", производительность сотрудников в таких помещениях повышается на 15% по сравнению с теми, кто работает в исключительно искусственном пространстве.

"Это говорит о том, что натуралистические визуальные элементы раскрывают богатую сенсорную информацию, подобную той, которую мы встречаем в нашей природной обстановке. В такой среде мы, как правило, испытываем меньший стресс и тревогу, более расслаблены и заинтересованы", - объясняет Зюзюк.

Это, по словам архитектора, вполне логично, потому что человеческая психика сформировалась в природной среде. И человеческие пространства до начала массового строительства и производства материалов для отделки и мебели были схожи с этой средой.

Природные элементы не имеют характерных для человеческих изделий одинаковых форм, резких краев прямых углов и линий. Они очень разнообразны, часто асимметричны, с изогнутыми краями, высокой контрастностью, неповторимыми фактурами.

Например, дерево в дизайне с "несовершенством" почти не отделывают, а оставляют естественым, в своей форме, с корой, с трещинами, смолой.

"Такие элементы оказывают богатое влияние на окружение: ты понимаешь, что дереву сотни лет, оно росло и видело многое, и это напоминает, какая наша жизнь быстротечна и красива одновременно (здесь ваби-саби вайб)", - объясняет Вадим.

Современный интерьер сложно представить вполне естественным, но для положительного воздействия достаточно нескольких элементов. Даже простой серый интерьер плюс необработанный деревянный столик - это уже завершенная композиция.

"По моему мнению, красота несовершенства природных элементов хорошо подчеркивает окружающее совершенство, которое становится еще более утонченным и продуманным, приобретает ценность. На контрасте эти противоположности поддерживают друг друга и обогащают пространство", - говорит дизайнер.

Атмосферу естественности могут поддерживать и изделия, воспроизводящие нелинейные, живые формы и паттерны, даже если сами по себе материалы не имеют текстуры живой природы. Природные цвета в таких интерьерах мы используем по максимуму, они поддерживают общий вайб, но не исключают ярких акцентов.

Ресторан в Киеве (фото: Znak Design)

Несовершенство не означает хаос

Когда мы воплощаем в интерьере что-либо из эстетики несовершенства, ни композиция, ни общий замысел не должны от этого страдать. Мебель с необработанной древесиной или стена с рельефным камнем должны быть акцентами, если же их включать в пространство непродуманно или добавлять слишком много, интерьер станет нагромождением различных объемов и форм.

Если мы добавляем какие-то старые или специально устаревшие объекты, например, затертый кожаный диван, должен быть другой поддерживающий элемент - например, затертые стены или пол. Тогда это будет цельный дизайн, дышащий историей в современном исполнении.

"Эстетика несовершенства придает простору глубины, подлинности и характеру. Она напоминает нам, что жизнь, как и интерьер, не должна быть идеальной, чтобы быть прекрасной", - комментирует эксперт.

Предпочитая природные материалы и органические формы, мы создаем среды, где чувствуем себя комфортно, освобождаясь от давления идеальности.

"В этом и заключается настоящая красота - в гармонии между совершенством и несовершенством, которая делает наши просторы не только эстетически привлекательными, но и живыми", - резюмирует Зюзюк.

Загородный дом в Богуславе (фото: Znak Design)