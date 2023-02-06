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Эспрессо по 500 грн. Стало известно, где в Украине варят самый дорогой кофе

Где в Украине продают самый дорогой кофе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Эксперты назвали, где в Украине варят самый дорогой кофе. Для исследования выбрали эспрессо - это самый простой в приготовлении напиток. Для сравнения также привели среднюю цену на кофе в европейских странах.

Рейтингом самого дорогого кофе в Украине поделился ресурс Forbes.

Где в Украине самый дорогой кофе

Самый высокий ценник на кофе во львовском ресторане "Масонская ложа". В меню эспрессо стоит 500 грн. за порцию. Но в этом заведении гостям предоставляют скидку 90%. Поэтому по факту за эспрессо придется заплатить не 500, а всего 50 грн.

Далее в этом рейтинге пятизвездочные отели столицы. В Intercontinental 30 мл напитка стоит 125 грн, в Hyatt - 115-125 грн, в Premier Palace - 120 грн, в Opera - 95 грн, в Fairmont и 11 Mirrors - по 90 грн, иногда к счету добавляют 8-10% за обслуживание.

В некоторых заведениях в стоимость входит не только кофе. К примеру, в баре Intercontinental до 30 мл напитка подадут украинский мед, французский конфитюр, бисквитное печенье и мятное безе. В счет сразу будет включено 10% за обслуживание, поэтому общая стоимость составит 137 грн. 50 коп.

В ресторанах, расположенных за пределами гостиниц, самые высокие цены в киевских Vino e Cucina и "Купецком дворе" - по 95 грн.

За пределами столицы самое дорогое эспрессо в Буковеле. Цена в самых элитных ресторанах этого курорта - 85 грн. Такая же стоимость в самых дорогих ресторанах Киевской области.

В самых дорогих заведениях Одессы и Львова кофе стоит 75 грн. В обоих случаях его варят в ресторанах пятизвездочных отелей.

Рейтинг стоимости кофе в Украине (скриншот)

Сколько стоит кофе в Европе

Несмотря на приведенные цены на эспрессо в Украине, оно дешевле, чем в большинстве городов Европы. В прошлом году журнал Travelbook проанализировал стоимость эспрессо в 400 меню 42 европейских столиц.

Киев в нем 29 строчку со средней ценой €1,35. Самая высокая средняя цена кофе - в Копенгагене, самая маленькая - в столице Албании.

Цены на кофе в европейских столицах (скриншот)

Раньше мы писали о том, что будет с ценами на продукты в 2023 году.

Читайте также о том, какие цены на отдых в Буковеле в этом сезоне.

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