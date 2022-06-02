"Якби її більше було": легендарний комбат назвав найефективнішу зброю проти рашистів

Переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW, а також артилерія "натівського" калібру 155 мм чи не найкраще підходять для знищення російських окупантів на українській землі.
Про це сказав командир батальйону 95 ОДШб, Герой України Євген Шаматалюк в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".
Чим воїни ЗСУ найефективніше нищать окупантів
"У нашому підрозділі дуже ефективно застосовуємо Javelin, NLAW, різні протитанкові засоби", - говорить легендарний "Шаман", який з початку березня 2022 року захищає країну на ізюмському напрямку.
Запуск FGM-148 Javelin (фото: wikipedia.org)
NLAW (фото: defenceimagery.mod.uk)
Також комбат і його бійці помітили після надходження артилерії 155 мм (використовується в польових гарматах, гаубицях і гармат-гаубицях), що вона "дає нормальне вогневе ураження супротивника".
"Якби її більше було. Тому що піт артилериста економить кров піхоти", - додає він.
Французька 155-мм самохідна артилерійська установка CAESAR (фото: wikipedia.org)
Крім того, Шаматалюк поділився своїми спостереженнями щодо оснащення окупантів.
Зокрема, підмітив він, "раніше була краща техніка, її було більше, і вона була новіша".
"Із початку війни ми регулярно захоплюємо техніку супротивника. Якщо раніше їхні танки були оснащені тепловізорами, у відносно хорошому стані, то тепер ту техніку, яку ми захоплюємо, потрібно віддавати в ремонт, щоб на ній можна було вести бойові дії", - ділиться комбат.
Самохідна артилерійська установка AHS Krab калібру 155 мм (фото: wikipedia.org)
Раніше ми писали, що Франція передасть Україні додаткові самохідні гаубиці CAESAR, призначені для знищення живої сили росіян, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.
Також найближчим часом військові ЗСУ отримають ще три ескадрони польських САУ AHS Krab.