"Якби її більше було": легендарний комбат назвав найефективнішу зброю проти рашистів

Чим воїни ЗСУ найефективніше нищать окупантів

"У нашому підрозділі дуже ефективно застосовуємо Javelin, NLAW, різні протитанкові засоби", - говорить легендарний "Шаман", який з початку березня 2022 року захищає країну на ізюмському напрямку.

Запуск FGM-148 Javelin (фото: wikipedia.org)

NLAW (фото: defenceimagery.mod.uk)

Також комбат і його бійці помітили після надходження артилерії 155 мм (використовується в польових гарматах, гаубицях і гармат-гаубицях), що вона "дає нормальне вогневе ураження супротивника".

"Якби її більше було. Тому що піт артилериста економить кров піхоти", - додає він.

Французька 155-мм самохідна артилерійська установка CAESAR (фото: wikipedia.org)

Крім того, Шаматалюк поділився своїми спостереженнями щодо оснащення окупантів.

Зокрема, підмітив він, "раніше була краща техніка, її було більше, і вона була новіша".

"Із початку війни ми регулярно захоплюємо техніку супротивника. Якщо раніше їхні танки були оснащені тепловізорами, у відносно хорошому стані, то тепер ту техніку, яку ми захоплюємо, потрібно віддавати в ремонт, щоб на ній можна було вести бойові дії", - ділиться комбат.

Самохідна артилерійська установка AHS Krab калібру 155 мм (фото: wikipedia.org)