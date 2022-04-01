Ще одну категорію українців звільняють від мобілізації: кого саме

Мова йде про IT-спеціалістів, які долучаться до спеціальної новоствореної команди в області.

"Ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер: звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України", - пишу чиновник.

Очільник ОВА додав, що наразі Закарпаття виконує роль своєрідного "національного хаба" для всього українського бізнесу, який захищає українську економіку.

Як долучитися до ініціативи

У Закарпатській області пропонують:

бронювати IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан;

надаються локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечується охорона, якісний інтернет;

допомогу у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.

За словами голови ОВА, від початку війни вже близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.

Про те, хто згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" звільняється від призову, можна почитати тут.