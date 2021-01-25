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Ще одне горе: у Криму зникла одна з перлин півострова

Автор: Людмила Жукова

В окупованому Криму повністю пересох відомий водоспад під назвою Срібні струмені. Це ще один факт екологічної катастрофи, пов'язаної з водою.

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Про зникнення ще однієї перлини півострова повідомив блогер у Twitter Roksolana Today & Крим.

"Водоспад Срібні струмені. Дивні рештки", – з гіркотою підписав блогер фото.

В Криму пересох знаменитий водоспад (фото: twitter.com/KrimRt)

Зазначимо, що водоспад Срібні струмені в Криму був повноводним водоспадом на півострові. Він знаходиться на території Бахчисарайського району, на висоті приблизно 550 м над рівнем моря, в 4,5 км на південь від села Соколиного, в ущелині Малий каньйон.

У спекотні літні дні вода стікає при відблисках яскравого сонця та створює незвичайний декоративний ритм, водоспад здається срібного кольору. В пору весняного танення снігів потік води зростає, це посилює враження. Водоспад своїми обрисами схожий на химерний і казковий струнний музичний інструмент. Саме від цього він отримав свою другу назву Срібні струни.

Як ми раніше писали, у Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою.

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