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Ще один спосіб зараження: вчені зробили тривожну заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 22:55
Ще один спосіб зараження: вчені зробили тривожну заяву про коронавірус
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вчені розповіли про можливість коронавіруса передаватися при диханні та жити в повітрі 3 години

Коронавірус може передаватися від зараженої людини до здорової через дихання і жити в повітрі кілька годин. Досі багато лікарів припускали, що коронавірус заразний, особливо при чханні або кашлі. Однак нові результати досліджень дозволяють припустити, що патогенні мікроорганізми можуть потрапити в повітря, щойно пацієнт видихає, а здорові люди - їх вдихають.

Так, захист рота і носа може запобігти зараженню. Про це йдеться в публікації німецького журналу Focus.

Коронавірус в основному передається через крапельну інфекцію. Вчені розповіли, що досі передбачалося, що патогени знаходяться у великих краплях, які люди викидають при кашлі або чханні. Вони мають розмір до 1 міліметра і через силу тяжіння поширюються на відстань від 1 до 2 метрів від землі. Коли такі патогени опускаються на поверхню, віруси також можуть передаватися через мазок, якщо хтось торкається заражених об'єктів, а віруси потрапляють на слизові оболонки, торкаючись рота, носа або очей.

Тепер же нові дослідження розкривають ймовірність існування іншого способу зараження: патогенні мікроорганізми летять по повітрю з дрібним туманом вологи, який кожен випускає при видиху. Це було вперше відзначено вченими в середині березня в дослідженні, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine.

Так, віруси переносяться аерозольними краплями в повітрі, які менші за 5 мікрометри. Патогени Sars CoV-2 залишаються в повітрі до 3 годин і лишатися заразними.

Національна академія наук США (NAS) попередила про це потенційне джерело інфекції в листі до уряду США.

"Поточні дослідження підтверджують можливість того, що Sars-CoV-2 може поширюватися безпосередньо через біоаерозолі, які виникають, коли інфіковані люди видихають", - пише інфекціоніст NAS Харві Файнберг. Таким чином, вірус може передаватися, наприклад, під час розмов між людьми.

З доступних методів тестування ще не ясно, чи достатньо перенесених кількостей вірусу для зараження реципієнта. Однак проста поява вірусного генетичного матеріалу (RNS) в аерозолях припускає можливість такої інфекції.

Між тим подальші дослідження вказують, що носіння масок - дійсно є способом уникнути зараження, якщо зазначений шлях передачі вірусу виявиться реальним.

Аналіз, проведений китайськими дослідниками, показує ще один можливий шлях зараження: в клініках в Ухані, колишньому епіцентрі пандемії, вони виявили, що захисний одяг для медичного персоналу може бути джерелом вірусних аерозолів. Якщо помічники проходять через забруднені ділянки, знімають захисний одяг або миють підлоги - вони піднімають аерозолі, що містять віруси.

У той же час дослідники з Університету Гонконгу визначили, наскільки добре допомагають захисні маски. Вони збирали краплі дихання і аерозолі у пацієнтів, які страждають респіраторними захворюваннями, викликаними вірусами. Деякі з постраждалих носили хірургічні маски. Це було показано, щоб зменшити кількість вірусів в зразках.

"Наші результати свідчать про те, що маски, які носять люди з симптомами захворювання, можуть механічно запобігти передачі коронавірусу і грипу", - пояснив керівник дослідження Ненсі Люн.

Раніше ми писали про те, що чеський молекулярний генетик і вірусолог Соня Пєкова вказала на важливі особливості коронавіруса і висловила побоювання, що завдяки його великий мутагенності COVID-19 може залишиться з нами надовго.

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