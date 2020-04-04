Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 4 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні можуть послабити карантин у разі зниження захворюваності через три тижні

Боротьба з коронавірусом триває в Україні і світі. Влада країни вводять обов'язковий масковий режим, перекривають дороги і проводять масове тестування на Covid-19. У той же час, у разі зниження динаміки захворюваності через три тижні Кабмін обіцяє послаблення карантину.

Детальніше про Covid-19 в Україні і світі 4 квітня - у матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражені коронавірусом в країні 1072 людини

в Україні зафіксовано 27 летальних випадки хвороби

в регіонах блокують транспортне сполучення

з 6 квітня в країні вводиться обов'язковий масковий режим

всім літнім людям запропонована самоізоляція

Кабмін заборонив масове святкування Великодня в храмах

через три тижні у разі зниження динаміки захворюваності карантин може бути ослаблений

Ситуація з захворюваністю в Україні

За даними Моз, в Україні захворіли коронавірусом 942 пацієнта, померли від наслідків хвороби 23 людини, одужали 19 "У закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 особам. Це люди з важким перебігом коронавирусной хвороби", - уточнив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За останню добу швидка допомога виїжджала на будинок до хворих коронавірусом 22 рази, у результаті було госпіталізовано 20 осіб.

Нові пацієнти з Covid-19 виявлені в Київській, Чернівецькій, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Івано-Франківській та Львівській областях.

В Тернопільській області померла 57-річна жінка. Пацієнтка три дні перебувала в реанімації Козовской районної лікарні.

В Умані у померлого хасидів з США виявлений коронавірус. Як пояснив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Бондар, іноземець мав важку супутню патологію, не підпускав до себе лікарів і не виконував рекомендації.

"У Києві кількість хворих коронавірусом за минулу добу збільшилася на 28 осіб, двоє не вижили. В цілому 189 підтверджених випадків захворювання коронавірусом. З них вже 3 летальні випадки", - сказав мер столиці Віталій Кличко.

400 киян в даний час госпіталізовано з пневмонією і проходять тести на Covid-19. Також у столиці почали проводити тестування на коронавірус на дому. Для цього створені кілька мобільних бригад лікарів.

У Моз складають реєстр всіх місць обсервації хворих коронавирусной інфекції.

Посилення карантину в Україні

В Полтавській області житель Миргорода з підозрою на коронавірус відмовився робити тести і втік від поліції. Пізніше правоохоронці розшукали порушника і взяли у нього аналізи. У Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників лікарні, які видали тіло родичам померлої жінки, недочекавшись результатів тестів на COVID-19. Як з'ясувалося пізніше 68-річна пенсіонерка була хвора коронавірусом.

За даними МВС, за порушення карантину правоохоронцями складено 153 адмінпротоколи, судами накладено штрафи в сумі 272 тисячі гривень.

На час надзвичайної ситуації Генштаб ЗСУ призупинив всі відпустки військових і заборонив службові відрядження.

В Чернівецькій області вступив в дію особливий транспортний режим. Згідно з рішенням місцевої влади, проїзд дозволений тільки і транзитним вантажним автомобілям, а також засобів пересування місцевих жителів. Пасажирам та іногороднім приватним водіям доступ в регіон закритий. На в'їзді в область встановлені 5 блокпостів.

У зв'язку з карантином Кабмін вирішив встановити особливий транспортний режим на в'їздах і виїздах всіх областей. Встановлюються КПП, на яких буде проводитися моніторинг стану здоров'я.

З 6 квітня влади вводять обов'язковий масковий режим в громадських місцях. Крім того, люди зобов'язані мати при собі засвідчують документи. Всім літнім людям старше 60 років наказано перебувати в самоізоляції. Виключення робляться тільки для відвідин магазинів і аптек, розташованих в двох кілометрах від будинку. До 28 квітня заборонені всі масові урочистості з нагоди святкування Великодня.

Уряд зобов'язав керівництво працюючих магазинів і банків видавати співробітникам маски та респіратори.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає, що через три тижні в країні почнеться послаблення карантинних заходів і буде частково відновлено рух громадського транспорту. За словами глави уряду, на роботу дозволять ходити працездатного населення, на карантині залишаться студенти, школярі та пенсіонери.

ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я для подолання наслідків пандемії виділить Україні 165 млн доларів, поінформував Шмигаль.

На час надзвичайної ситуації кількість пунктів пропуску на кордоні України скорочується до 21. За добу повернулися на батьківщину 7200 наших співгромадян.

За даними МЗС, за кордоном проходять лікування від інфекції 34 українця, 10 осіб одужали, 4 померли.

Пік смертності від коронавіруса в світі

У Франції зафіксована безпрецедентна спалах смертності від інфекції. В один день померли 1355 осіб, з них 884 в будинках престарілих. За весь час від пандемії в країні загинули 5378 французів.

США за добу померло 1200 осіб. За весь час кількість летальних випадків перевищила 6 тисяч.

Іспанська влада повідомили про черговому піку смертності Covid-19. За добу від хвороби померли 932 людини. Загальна кількість жертв пандемії в країні склало 11 тисяч. За кількістю заражених 117 710 країна обійшла Італію.

Значно збільшилася смертність від пандемії і у Великобританії. За останні 24 години на островах померли 684 людини. На даний момент загинули від коронавіруса 3605 британців.