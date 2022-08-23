Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

23 серпня українці святкують День державного прапора. Як в мирний час, так і в часи скрути та війн, прапор є неодмінною атрибутикою національної ідентифікації та патріотизму.
Але синьо-жовті кольори милі до душі не тільки українцям. Для кого ще таке поєднання є рідними - читайте у нашому матеріалі далі.
На синьому фоні 12 жовтих зірок розташованих по колу - таким є прапор Європейського союзу та Ради Європи.
Цікаво, що кожна зірка на фоні "неба" є символом народів, що входять у склад Союзу. А розташування "народів по колу" символізує єдність та братерство.
Прапор Євросоюзу (фото: facebook.com/EuropeanCommission)
Прапор Барбадосу має три вертикальні смужки, дві по боках синього кольору та одну смужку жовтого кольору посередині.
Ба більше: посередині жовтої смужки знаходиться тризуб! За символікою сині смужки означають море, а жовта - пісок.
Так виглядає прапор Барбадосу (фото: facebook.com/mike.wmw)
В Казахстані кольори прапора мають багато значень: починаючи від спорідненого з нами синього неба та зернових культур, що годують народ, до релігійних мотивів та національних орнаментів.
Відтак, на синьому фоні ми бачимо сонце з 32 променями та орла під сонцем жовтого кольору, що символізує владу та мудрість. Сам орнамент також жовтого кольору та називається "кошкар-муіз", що в перекладі з казахської значить "ріг барана".
Стяги України та Казахстану (фото: facebook.com/ums.vinnytsia)
Прапор Швеції з горизонтальним хрестом є типовим для скандинавських країн. Першими такий прапор започаткували у Данії, а потім і в інших державах.
На синьому фоні шведського стяга жовтий хрест, який символізує щедрість, а колір фону - це вірність та правда.
Однак існує думка, що символіка шведського прапора суміжна з нашою, тобто безкрає синє небо та родючі зернові культури.
Прапор Швеції дуже насичений (фото: facebook.com/zar.ist.knu)
На сучасному прапорі країни на синьому фоні ми бачимо жовтий трикутник, який символізує основні етнічні групи країни: боснійців, хорватів та сербів.
Зірки на прапорі символізують народи Європи міжнаціональними та рівними, адже не мають ані початку, ані кінця за рахунок напівзірок з обох країв ряду.
Так виглядає прапор Боснії і Герцоговини (фото: instagram.com/flagstore.com.ua)
Палау - це невелика острівна країна під синьо-жовтим стягом. На прапорі Палау є синій фон та жовте доповнення у вигляді повного місяця.
Тлумачать символіку прапора двояко. Перше значення - про сині води та жовті береги. Друге - більш цікаве, про жовтий повний місяць, під час якого найкраща рибалка, та синій, як символ свободи.
Прапор Палау схожий на український (фото: flagi.in.ua)
Читайте більше про те, що означають кольори прапора України.
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