Эпоха обычных "симок" уходит в прошлое. Представлено новое поколение SIM-карт: подробности

Подробности про новое поколение SIM-карт

rSIM внедряет уникальную технологию, которая автоматически отслеживает подключение к сети и переключается между провайдерами, чтобы свести к минимуму возможные перебои.

С двумя независимыми профилями мобильных операторов, сохраненными на одной SIM-карте, rSIM уменьшает риск прерываний, активируя резервный профиль при возникновении сбоев, обеспечивая бесперебойное соединение даже в условиях временного отключения сети.

Deutsche Telekom IoT и Tele2 IoT выступили в качестве первых партнеров, предоставив независимые профили операторов, чтобы обеспечить стабильность на мировом уровне. Это партнерство направлено на улучшение надежности сети и обеспечение постоянного доступа к сети клиентам по всему миру.

Ожидается, что технология кардинально изменит подход к подключению к сети для устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT) и пользователей мобильного интернета, обеспечивая постоянное соединение без перебоев.

Как утверждают компании, rSIM нацелен на установление нового стандарта подключения, предоставляя бизнесу и потребителям возможности для бесперебойной связи. Помимо этого, потенциально данная технология может найти применение в различных отраслях: от умных городов до промышленной автоматизации, содействуя внедрению и улучшению технологий IoT на глобальном уровне.