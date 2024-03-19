Эпоха Крейга прошла. Стало известно, кто будет новым Джеймсом Бондом

Кто станет новым Джеймсом Бондом

Согласно информации инсайдеров, на роль агента 007 претендует Аарон Тейлор-Джонсон. Именно ему якобы официально предложили стать новым Джеймсом Бондом.

Ожидается, что актер согласится на эту роль и сменит Дэниела Крейга, игравшего известнейшего шпиона MI6 в течение 15 лет.

"Бонд - это работа Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение на столе, и они ждут ответа", - уточнил источник The Sun.

Отмечается также, что уже в ближайшие дни Тейлор-Джонсон может подписать контракт с британской кинопроизводственной компанией Eon Productions Limited, которая в основном продюсирует "шпионские" фильмы.

Актер любит движение (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Основное об Аароне Тейлор-Джонсоне

Аарон Тейлор-Джонсон - британский актер театра, кино и телевидения. Он родился 13 июня 1990 года в Бакингемшире.

Актерскую карьеру молодой человек начал еще в 6 лет, когда принялся играть в небольших спектаклях. Однако настоящее признание к актеру пришло благодаря ролям:

Робби в фильме "Ангус, стринги и поцелуи взасос" 2008 года

Джона Леннона в художественном биографическом фильме "Стать Джоном Ленноном" 2009 года

подростка Дэйва Лизевски в фильме "Пипец" 2010 года

После этого Аарон присоединился к фантастическому боевику "Годзилла" в 2014 году и сыграл супергероя Ртуть в кинематографической вселенной Marvel о команде Мстителей ("Первый мститель: Вторая война", "Мстители: Эра Альтрон").

В мае 2021 года Тейлор-Джонсона утвердили на роль Крейвена-охотника - еще одного персонажа Marvel.

После слухов, появившихся в СМИ по поводу роли Джеймса Бонда, актера спросили, займет ли он место Крейга. Аарон ответил так: "Я считаю волшебным и замечательным, что люди видят меня в этой роли".

"Я воспринимаю это как большой комплимент", - подытожил артист.

Актер выступает в разных образах (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Что известно о продолжении Бондианы

Выход на экраны следующего фильма о Джеймсе Бонде был отложен на фоне прошлогодних забастовок в Голливуде.

Согласно информации источников, Eon Productions планирует приступить к съемкам очередной картины уже в этом году.

Уточняется, что сейчас ведется работа над сценарием фильма, а за его производство может взяться британская киностудия Pinewood Studios.