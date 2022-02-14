Епіфаній звернувся до українців з важливою настановою на фоні загрози вторгнення РФ

Зокрема, Епіфаній закликав українців не боятися, не давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями.

"Цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої", - написав глава ПЦУ.

Епіфаній запевнив, що правда - на боці українського народу, який "бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, бореться за свободу, а не за поневолення".

А там де правда - там Божа допомога і перемога.

"І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю - нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий", - сказав предстоятель Православної церкви України.

З подачі Епіфанія 15 лютого, в свято Стрітення Господнього, у всіх храмах будуть лунати "посилені молитви за Україну, за перемогу правди і справедливий мир, за наших воїнів".

Своє звернення він закінчив словами: "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!"

Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Молитви за Україну

Сьогодні кожен український християнин може помолитися такими словами:

Господи Боже, вислухай голос моління нас, грішних, і охорони всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилуй рабів Своїх, воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими, Всемилостивий Господи, вислухай і помилуй.

Також пропонуємо дві особливі молитви за нашу країну і людей, тексти яких опубліковані на сайті ПЦУ.

Текст молитви, коли Україна в небезпеці (pomisna.info)

Текст молитви про визволення від нашестя чужинців (pomisna.info)