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Епіфаній звернувся до українців: "закликаю боротися за українську державність"

Автор: Роман Мирончук

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній на тлі російської агресії звернувся до українців. Він закликав усіх зберігати тверезість духу, бути стриманими в словах і діях, а також не піддаватися страху.

Звернення до українського народу Епіфаній написав на своїй сторінці в Facebook.

"Для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути тільки одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи і гідності, боротьба з агресором до перемоги", - заявив митрополит.

Він підкреслив, що у людей можуть бути різні переконання, але держава у нас - одна. Історія не раз довела, що Україна - це те місце, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різних релігійних переконань можуть разом відстоювати свої права і свободу.

При цьому на захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу разом з кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя і страх.

"Тому закликаю всіх до захисту України від російської агресії. Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили і всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо в цій боротьбі", - зазначив Епіфаній.

Він також окремо звернувся до православних братів і сестер, які в Україні належать до Московського Патріархату. Епіфаній заявив, що Кремль розширює свою агресію, використовуючи при цьому риторику "захисту православ'я".

"Не чекайте, поки ваші керівники зважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України - зробіть це кожен особисто. Агресор повинен почути і побачити, що ви не чекаєте його, не потребуєте його військ і його влади. Це громадянський і християнський обов'язок кожного з вас особисто", - сказав митрополит.

Православна Церква України закликає не допускати насильства проти майна громад Московського Патріархату в Україні або прихильників Російської Православної Церкви. Оскільки Кремль тільки й шукає приводу для поширення своєї агресії.

Епіфаній також благословив весь наш народ і армію.

Нагадаємо, в соцслужбі розповіли, що робити і куди звертатися, якщо ваші близькі застрягли на Донбасі, або їх "мобілізували" бойовики.

Ми також писали про те, в Києві під посольством РФ з'явилося "кладовище окупантів".

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ЄпіфанійПЦУ