Эпидсезон в Украине: кому необходимо носить маску уже сейчас

Введение маскового режима в Украине могут применить в областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Также эти меры могут приниматься при вспышке респираторных инфекций. Следует знать, кому рекомендовано носить маски.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому нужно носить защитную маску уже прямо сейчас, чтобы избежать инфекций.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Министерства здравоохранения Украины и Doc.ua.
Уровень заболеваемости рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.
Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в случае усложнения эпидситуации комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) будет принимать решение.
В частности, будут рассматривать, какие противоэпидемические меры применять. Это будет локальный карантин в отдельных классах или школах, дополнительные ограничения в местах массового скопления людей или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях.
Кузин отметил, что в других случаях носить маску рекомендовано и нужно людям, имеющим признаки заболевания: особенно если они находятся в местах массового скопления людей. Это позволяет снизить риск заражения других от больного.
"Если человек ощущает признаки простуды, лучше оставаться дома и связаться с семейным врачом дистанционно", - объяснил главный государственный санитарный врач.
Врачи советуют надеть защитную маску в следующих случаях:
Защитную маску правильно использовать так:
Симптомы простуды обычно появляются через один-три дня после заражения вирусом, вызывающим простуду. Признаки и симптомы простуды у взрослых, которые могут изменяться от человека к человеку, включают:
Основными признаками гриппа у взрослых являются высокая температура тела, которая может длиться неделю и не снижается препаратами, лихорадка, выраженные головные боли, ломота в мышцах, сыпь на коже, боль в горле, повышенная слабость и потеря аппетита.
При легкой форме гриппа наблюдается нормальная температура или она повышается до 38 градусов
Важно помнить, что вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Поэтому использование только маски будет недостаточно.
Наиболее эффективными методами профилактики в период респираторно-вирусных заболеваний и эпидемий является комплекс по вакцинации и соблюдению правил личной гигиены, а именно:
Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа корейского или французского производства можно приобрести в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.
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