Епідемія в Україні: у київському метро ввели нові запобіжні заходи

Епідемія грипу та ГРВІ в Україні змусила кілька сотень тисяч українців бігти за ліками до аптеки. Хворих при цьому стає все більше. У зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу адміністрація метрополітену Києва зобов'язала всіх працівників носити маски.

Всі працівники, які контактують з пасажирами, зобов'язані носити маски. Так керівництво метрополітену піклується про своїх підопічних.

"Все ж хоч трохи, але захистить від передачі грипу, так і цього – коронавіруса. Я вважаю, хоч трохи, але захистить", – каже прибиральниця метро Галина Михайлик.

В масках всі її колеги – чергові на станції, контролери. Захисні пов'язки видають на роботі. Просять міняти кожні три години. Про це розповідається в матеріалі "Сьогодні".

"Я вважаю, що може захистити. Але – як пощастить. Захистить від грипу, інфекційних захворювань, тому що зараз сезон такий, що хвороби всякі є", – говорить співробітник метрополітену Києва Тарас Васькевич.

Начальник станції метро "Деміївська" також прокоментувала рішення про необхідність носити маски.

"З підвищенням епідеміологічного рівня захворюваності в місті Києві було прийнято таке рішення", – пояснила вона.

В метро можна зустріти й пасажирів в масках.

"Захищаюся від коронавіруса. Він може несподівано з'явитися. Я краще заздалегідь захищусь від цієї хвороби", – каже мешканець Києва Дмитро, який вирішив одягати маску при кожній поїздці в громадському транспорті.

Нагадаємо, що в Україні за тиждень від грипу померли вісім осіб.