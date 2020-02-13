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Коронавірус в Україні: чи захистять маски від хвороби

STYLERЖиття    13.02.2020 - 09:43
Коронавірус в Україні: чи захистять маски від хвороби
Коронавірус з Китаю загрожує Україні (фото: РБК-Україна)

Маски здатні захистити від збудників

Коронавірус з китайської провінції Ухань продовжує забирати життя людей по всьому світу. Для того, щоб убезпечити себе багато українців купують медичні маски, думаючи, що знаходяться в повній безпеці.

Вірусологи скептично ставляться до ефективності звичайних медичних масок для захисту від вірусів, що циркулюють у повітрі. Однак маски здатні захистити від збудників, що передаються через брудні руки в рот.

Доктор Коннор Бемфорд Інституту експериментальної медицини Wellcome-Wolfson з Королівського університету в Белфасті заявив, що дотримання простих заходів гігієни набагато ефективніше масок.

"Закривайте рот під час чхання, мийте руки, не торкайтеся брудними руками обличчя. Це знизить ризик зараження будь-яким респіраторним вірусом", - повідомив він.

Джонатан Бал, професор молекулярної вірусології з Ноттінгемського університету, пояснив, що маска ефективна тільки в лікарнях.

"У лікарні маска дійсно запобігає зараженню грипом. Вона діє як респіратор.Однак ефективність масок для широкої громадськості поза лікарень менш переконлива. Досить складно носити маску протягом тривалого періоду", — додав професор Бал.

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