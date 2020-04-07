Епідемія коронавіруса скоро закінчиться: лікар назвав причину

Коронавірус в Україні інфікував 1319 осіб, померли від ускладнення інфекції 38 людей, 28 пацієнтів одужали. Протягом останньої доби нові смерті від COVID-19 відбулися в Закарпатській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківської, Ужгородської, Київській і Донецькій областях. Як повідомив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, кількість інфікованих найближчим часом зменшиться, але не через карантин, а через так звану природну хвилю епідемії.

За словами медика, в першій хвилі постраждали найбільш вразливі люди, але нас чекає ще другий стрибок інфекції.

"У найближчі місяці кількість інфікованих зменшиться, але не через карантин. Він впливає на розтяг періоду самого зараження вірусом, а не на загальну кількість інфікованих. Піку поки не досягнуто, але в окремих країнах дійсно зменшується кількість нових випадків. Подібну картину будуть переживати всі країни десь через 2-2,5 місяця після початку реєстрації перших випадків. Це скоріше природний хід хвилі епідемії, коли в основному заражаються найбільш чутливі групи населення", – пояснив лікар "Обозревателю".

Медик вважає, що літо - це час перепочинку від Covid-19, але восени нас чекає новий сплеск епідемії.

Медик вважає, що літо - це буде час перепочинку від Covid-19, але восени нас чекає новий сплеск епідемії. Також Курпіта пояснив, що в літній сезон люди менше контактують один з одним, а чисте повітря, сонце і вітер зменшать поширення вірусу, але лише на певний термін.