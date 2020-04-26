Эпидемиолог рассказал, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине

Коронавирус 2020 - когда начнется вторая волна в Украине (фото: РБК-Украина)

Новый сезон острых респираторных заболеваний может повлечь за собой вторую волну коронавируса

Вторая волна коронавируса 2020, по мнению ученых, наступит зимой. Сообщается, что она может повлечь за собой более ужасные последствия, нежели первая. Связано это с тем, что параллельно все начнут болеть гриппом. Об этом сообщил эпидемиолог Владимир Курпита в программе "Ранок з Україною".

По прогнозам медиков, в Украине возможна не только вторая, но даже третья волна заражений COVID-19. Вероятнее всего, это произойдет осенью, когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний.

К слову, эпидемия гриппа начнется приблизительно в тот же период. Этим острым инфекционным заболеванием заражаются ежегодно почти 5 миллионов человек во всем мире, и около четверти миллиона - умирают. В некоторой степени это связано с тем, что организм человека не успевает подготовиться к штамму нового сезона.

"По мнению ученых, во время первой волны, может переболеть только 5% населения. В Украине эта цифра составляет 1,8 миллиона человек. Летом, скорее всего, передача вируса не исчезнет, мы будем продолжать регистрировать единичные случаи, а осенью, когда мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет, что и будет началом второй волны", - сообщил эпидемиолог.

Напомним, что эксперт рассказала, какие профессии наиболее востребованы во время карантина в Украине.

Мы писали, что назван необычный признак COVID-19, на который медики советуют обратить внимание.

А также о том, что умерший от COVID-19 мужчина оставил предсмертную записку семье.