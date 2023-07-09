Энергия будущего. Вот так АЭС могут выглядеть через 100 лет или даже раньше

Какими будут ядерные электростанции

Атомные электростанции хорошо известны своей надежностью, поскольку их выходная мощность не зависит от каких-либо внешних факторов, а периоды технического обслуживания можно запланировать раньше времени, в результате чего коэффициент мощности составляет не менее 90%.

Специалисты утверждают, что атомная энергетика испытывает сейчас ренессанс. В мире более трех десятков стран работают над расширением активов или строительством новых АЭС, а еще столько же рассматривают возможность их внедрения.

Строительство новых электростанций будет способствовать не только приближению низкоуглеродистого будущего, но и переосмыслению общего дизайна АЭС.

По прогнозам ученых, этот вид электростанций будут продолжать строить в будущем, поскольку они способны работать около 100 лет. При этом специалисты будут постоянно усиливать уровень защиты от вероятных аварий или катастроф, чтобы максимально обезопасить человечество от радиации.

Французская компания Les Voix du Nucléaire в своем Twitter показала несколько альтернативных вариантов того, как могут выглядеть АЭС в будущем.

Отметим, что атомная энергетика является источником энергии с наименьшим содержанием углерода во Франции. Благодаря этому электроэнергия более чем на 90% является чистой и безопасной.

Вот так могут выглядеть АЭС в будущем (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Хотя атомная энергетика занимает второе место после гидроэнергии по экологичности, она обеспечивает только около 4% мировой первичной энергии, 10% глобальной и 25% электроэнергии в ЕС.

Компактные реакторы

Уже сейчас инженеры разработали компактные ядерные установки. К примеру американская инновационная разработка NuScale Power Module - первый и единственный малый модульный реактор, получивший одобрение конструкции от Комиссии ядерного регулирования США.

Эта конструкция основана на проверенной технологии реактора с водяным охлаждением под давлением и разработана для обеспечения энергией для производства электроэнергии, централизованного отопления, опреснения, промышленного производства водорода и других применений технологического тепла.

Многие специалисты считают, что за такими компактными установками будущее этой сферы.

Вот так могут выглядеть АЭС в будущем (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Вырастет количество АЭС в Азии

В последние полвека большинство мировых мощностей по производству ядерной энергии базировалось в Западной Европе и Северной Америке, причем только на Францию и Соединенные Штаты приходится почти половина глобальных мощностей. .

Согласно данным Global Energy Monitor, 85% ожидаемого увеличения мощностей будет происходить вне этих стран, а Китай, Индия, Россия и Турция возьмут на себя лидерские роли в развитии атомной энергетики в ближайшие годы.

Это можно объяснить тем, что в западных экономиках атомную энергетику обычно характеризуют как устаревший и потенциально вредный компонент устаревшей энергетической системы, нуждающейся в срочном капитальном ремонте.

Вот так могут выглядеть АЭС в будущем (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Еще один фактор, который повлияет на активное развитие ядерной энергетики в Азии - вторжение России в Украину в 2022 году, повлекшее глобальный рост цен на природный газ.

В Азии, где расположено большинство мировых производственных мощностей для производства автомобилей, электроники, топлива, металлов и готовой продукции, ядерная энергетика просто необходима для поддержания темпов развития экономики региона.

Вот так могут выглядеть АЭС в будущем (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)