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Енергетики щодня відновлюють електромережі попри бойові дії на Донеччині, - ДТЕК

Фото: енергетики щодня відновлюють електромережі попри бойові дії на Донеччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Попри бойові дії енергетики компанії ДТЕК продовжують відновлювати електропостачання на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Енергетики, які зараз працюють у бригадах, залишаються на своїх робочих місцях. Навіть якщо сім’ї поїхали, дітей відправили, а героїчні енергетики продовжують працювати. Ми пишаємося людьми, їх героїзмом", - сказав він.

Сахарук додав, що серед енергетиків ДТЕК є загиблі та поранені під час виконання ремонтних робіт. Він зазначив, що компанія надає всю необхідну допомогу пораненим та родинам загиблих.

"Намагаємось зробити все, щоб було менше постраждалих під час виконання трудових обов’язків. Завжди працюємо з ЗСУ та саперами. Сапери йдуть попереду, надають дозволи для проведення робіт, велика пошана та подяка їм", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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