Енергетик пояснив, як не замерзнути взимку мешканцям багатоквартирних будинків

Він звертає увагу, що використання електрообігрівачів є найпростішим способом підняти температуру в таких квартирах. І тут потрібно враховувати пропускну здатність електропроводок в будинках в разі підключення різних калориферів.

"Отже, як інженер-електрик і енергетик з 20-річним досвідом візьму на себе "неблагодарний" труд дати декілька порад саме для мешканців багатоквартирних будинків", - пише фахівець.

Такі рекомендації будуть працювати лише в тому випадку, коли є електропостачання від підстанцій по "високій" стороні, тобто вся електромережа від генерації до споживача працює "в межах дозволеного", додає Жук.

"Ніякі накопичувачі/стораджі/акб/ібп вас не зігріють. І ви повинні це знати, аби не було неприємних сюрпризів. Але! Шанс є завжди і його треба використовувати", - наголошує експерт.

Як грітися взимку жителям багатоквартирних будинків

Насамперед потрібно знайти тямущого електрика, і з ним відшукати головну розподільну шафу вашого будинку (ГРШ) - точку, до якої в будівлі приходить силовий кабель електроживлення від підстанції.

У ГРШ слід провести ревізію контуру заземлення, всіх електричних з'єднань і проводів, шин, кабелів.

Зверніть увагу на підпалені й обгорілі місця. За необхідності всі з'єднання потрібно підтягнути, а все обгорілі елементи - замінити.

"Павутиння та пил прибрати, бо вони є причиною коротких замикань. Також, там де це можливо, обов'язково замінити всі проводи на проводи з більшим перерізом аби збільшити пропускну здатність перемичок. Особливу увагу зверніть на стан апаратів захисту - тих самих автоматів. Якщо там ще совкові автомати - замініть їх на сучасні і не пошкодуйте грошей на якісні автомати", - розповів Жук.

Він також зазначає, що головне при заміні автоматів - не перевищувати номінальний струм автомата щодо пропускної здатності проводів і кабелів.

"Звертаю увагу! Якщо у будинку більше 3-х під'їздів, ГРШ може бути не один. Тому розшукайте всі", - додав він.

Друге - аналогічні роботи проведіть з квартирними щитками і розподільними коробками, які знаходяться в тамбурах і сходових клітках. Від цих щитків і коробок у квартири прокладені дроти до розеток і вимикачів.

"Якщо ви не робили ремонт і не міняли проводку, подбайте про те, щоб протягнути в свою квартиру окремий кабель достатнього перерізу, щоб від нього можна було підключити всі ваші обігрівачі", - пояснює експерт.

Важливо знати, що всі ці кабелі потрібно підключати Після лічильника. Тому обов'язково зверніть увагу на те, які дроти йдуть від стояка електроживлення До лічильника.

"Дуже часто, роблячи ремонт, люди на це уваги не звертають. Проте, навіть, якщо у вас в квартирі нова проводка, встановлені сучасні якісні автомати, але до лічильника йдуть старі проводи - "усе, кіна не буде, електрика скінчиться". Що стосується проблеми, коли всі одночасно ввімкнуть обігрівачі у квартирах. Чи витримає магістраль електроживлення - тобто "стояк", або ті самі кабелі, що йдуть від ГРШ до квартирних щитків і розподільних коробок?"- йдеться в публікації.

За словами фахівця, якщо немає можливості їх замінити, то залишається сподіватися, що в будинку зараз проживає менше людей, і навантаження буде нижче. В іншому випадку повинна спрацювати автоматика і відключити електроживлення, щоб попередити пожежу.

По-третє - перевірте розетки у квартирах. Якщо хоч щось нагадує на іскріння (є підпалені місця), розетку необхідно замінити, контакти затягнути.

"І пам'ятайте - 90 відсотків розеток в наших квартирах розраховані на струм 16 Ампер, це дорівнює 3,52 кВт потужності в нормальному режимі. Не підключайте в розетку більше, оскільки пожежа неминуча. Краще менше", - звертає увагу експерт.

Чверть. Буржуйки та інші дров'яні печі не повинні знаходитися у квартирах. Вони можуть знадобитися, але тільки там, де це можливо, з міркувань протипожежної безпеки.

"Наприклад, в 16-поверхівках є так звані "колясочні" кімнати. Звільніть їх від мотлоху, законопатьте вікна, продумайте вентиляцію і димохід, організуйте з протипожежними засобами місце для встановлення пічки", - пояснює Жук.

Це фактично буде пункт обігріву для мешканців будинку. І тут дуже важливо не забувати про пожежну небезпеку - все має робитися згідно з нормами і правилами безпечної експлуатації, слід проконсультуватися з фахівцями ДСНС, призначити відповідального і чергового.