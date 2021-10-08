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Ендокринолог розповіла, з чим не можна поєднувати зернений сир

Автор: Дмитрий Войналович

Всі знають, що зернений сир (творог) - це багатий кальцієм і цінним білком продукт. Незалежно від жирності, до речі. Але щоб організм отримав максимальну користь від цього кисломолочного суперфуду, його слід правильно вживати в їжу.

Як правильно їсти зернений сир, а з чим його поєднувати не рекомендується - розповіла лікар-ендокринолог, науковий керівник "Клініки системної медицини" Зухра Павлова у своєму Telegram-каналі.

За словами фахівця, дуже часто пацієнти задають їй питання: чи правда, що треба їсти жирний сир, інакше кальцій не засвоїться?

"Немає жодного наукового доказу, що для засвоєння кальцію потрібно більше жиру. Так що саме на цей елемент жирність сиру не впливає", - зазначила лікар.

Ендокринолог при цьому рекомендує вживати сир нормальної жирності - 5-9% і намагатися не збільшувати калорійність за рахунок великої кількості варення, меду, сметани.

Однак до страви можна в якості підсолоджувачів додавати стевію або еритрит.

А що, якщо ви любите їсти сирники або запіканку вприкуску з чаєм або кавою?

"Проблема в тому, що ці напої руйнують кальцій, залізо, вітаміни групи В і А, що містяться в сирі. Тому не розраховуйте на ці елементи, якщо запиваєте сирники чаєм", - зазначила лікар.

А з чим потрібно їсти сир?

Так як зернений сир відноситься до парадоксальних продуктів з великим інсуліновим індексом (тобто, викликає викид інсуліну і може стимулювати голод), то його треба обов'язково їсти з повільними вуглеводами.

Це, можуть бути:

  • несолодкі овочі та фрукти (зелені яблука, авокадо, помідори тощо)
  • бобові
  • цільнозерновий хліб
  • макарони твердих сортів

"Таким чином, ми перетворюємо цей перекус в повноцінний прийом їжі і не стимулюємо центр голоду", - резюмувала доктор Павлова.

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