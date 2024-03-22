Эмоциональное выгорание, стресс или просто усталость: как понять, что вам срочно нужно врачу

Эмоциональное выгорание включено в Международную классификацию болезней исключительно как профессиональное явление. Однако относиться к любому выгоранию нужно очень серьезно, потому что такое состояние может оказать сильное влияние на качество жизни и эффективность работы человека.
Как отличить эмоциональное выгорание от стресса и обычной усталости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Береги себя".
Всемирная организация здравоохранения определяет эмоциональное выгорание как синдром, возникающий из-за хронического стресса на работе и невозможности справиться с ним.
Такое состояние имеет основные проявления:
Впервые термин "эмоциональное выгорание" использовал психиатр Герберт Фреденберг в 1974 году. Тогда этот термин объединил деморализацию, разочарование и крайнюю усталость – явление, которое врач наблюдал у работников психиатрических учреждений. И очень долго термин использовался исключительно по профессиям.
Однако сегодня вопросы постоянного стресса, информационной перегрузки, потери чувства смысла – это явления, присущие абсолютно каждому человеку. Поэтому в популярной психологии термин и инструменты работы с этим состоянием начали использовать не только в рамках профессиональной жизни, но и в стиле и условиях жизни в целом.
Первый и основной симптом, позволяющий заподозрить такое состояние - это усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может отмечать, что просыпается уже уставшим. Или после выходных, или полноценного отпуска нет сил продолжать работу.
Также человек может столкнуться с психической дистанцией от деятельности. Это может выражаться мыслями типа:
Также человек может наблюдать у себя эмоциональное охлаждение, истощение, снижение эмпатии, проявления цинизма и агрессии. Иногда даже тем, кому недавно сочувствовала.
Отдельно следует выделить жалобы на снижение когнитивных возможностей. Например, ухудшение памяти, сложности с задачами, требующими креативности.
И даже соматоморфные (психосоматические) жалобы на плохое самочувствие в процессе деятельности, общее ухудшение здоровья, обострение болезней в связи со стрессом.
По некоторым из этих проявлений могут стоять и другие причины, например медицинские.
Однако при наличии вышеперечисленных симптомов, лучше всего - обратиться к психологу или психотерапевту. Очень важно пообщаться с семейным врачом, чтобы исключить другие медицинские состояния, имеющие схожие признаки.
Формула "идеального шторма", которая значительно ускоряет развертывание синдрома выгорания является наличие хронического стресса, отсутствие достаточного уровня поддержки, потеря чувства смысла и ощущения реализации собственных ценностей в своей деятельности.
А также игнорирование других сфер жизни. Это может выражаться в длительной и постоянной переработке.
Обычно первая стадия выгорания совсем не похожа на истощение. Напротив – это выглядит как кураж, эйфория, трудоголизм, человек ныряет в работу и может работать 10-12 часов в день.
Таким образом пытаясь справиться со стрессом, обуздать тревогу или достичь ощущения реализации. В этом порыве тревожным сигналом есть игнорирование человеком других важных сфер своей жизни.
Стресс, особенно хронический, является необходимым, но не единственным условием для выгорания. Если человека игнорирует необходимые меры работы с ним, а это физическая активность, дружеская поддержка, осознанный ответ на фактор, вызывающий стресс, и пытающийся преодолеть стресс загруженностью графика, это становится обычно стартовой точкой для эмоционального выгорания.
Основной критерий, который позволяет отличить переутомление от выгорания – это восстановление. Если человек восстанавливается после отдыха или выходных, то речь идет о сильной усталости.
В случае эмоционального выгорания восстановление не наступает. А после отдыха человека волнуют вопросы экзистенциального смысла своей деятельности. Она чувствует, что работа больше не приносит ему ощущения реализованности.
Нет единого и универсального пути для каждого человека, но есть методы, помогающие снизить риск возникновения этого состояния.
Информационная перегрузка (быть на связи 24/7) – практикуйте периоды, когда вы не связи. Для экстренных ситуаций можно завести отдельный телефон, знающий ограниченное количество людей. Старайтесь устроить себе время от времени, по крайней мере, раз в неделю, digital шабат. Не менее важно позаботиться о своих коллегах и посылать им письма и сообщения только в рабочее время.
Отсутствие возможности влиять на значимые события. Есть события, которые мы не можем повлиять. Периодически спрашивайте себя и разделяйте, что важно вам именно сейчас, но повлиять на это вы никак не можете. И наоборот – на чем следует сосредоточиться.
Невозможность поделиться переживанием и радостями от работы, одиночество даже среди большого количества людей. Старайтесь искать и даже создавать возможности для общения с людьми с подобным опытом.
Не устанавливать личные границы – прямой путь к выгоранию. Важно осознанно подходить к своим границам в работе. Что для вас приемлемо, а что будет держать в постоянном напряжении и стрессе. Говорите открыто о своих границах, защищайте их при необходимости.
Сохраняйте баланс. Уделяйте достаточно времени другим сферам жизни, кроме профессиональной. На практике это оказывает положительное влияние на вашу производительность в долгосрочной перспективе.
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