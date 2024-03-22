Эмоциональное выгорание, стресс или просто усталость: как понять, что вам срочно нужно врачу

Как проявляется выгорание

Всемирная организация здравоохранения определяет эмоциональное выгорание как синдром, возникающий из-за хронического стресса на работе и невозможности справиться с ним.

Такое состояние имеет основные проявления:

Ощущение постоянной нехватки энергии и истощения

Психологическая отстраненность от работы, неприятие, пристрастность или цинизм к своей работе

"спад" профессиональной активности

Может ли выгорание быть не из-за работы

Впервые термин "эмоциональное выгорание" использовал психиатр Герберт Фреденберг в 1974 году. Тогда этот термин объединил деморализацию, разочарование и крайнюю усталость – явление, которое врач наблюдал у работников психиатрических учреждений. И очень долго термин использовался исключительно по профессиям.

Однако сегодня вопросы постоянного стресса, информационной перегрузки, потери чувства смысла – это явления, присущие абсолютно каждому человеку. Поэтому в популярной психологии термин и инструменты работы с этим состоянием начали использовать не только в рамках профессиональной жизни, но и в стиле и условиях жизни в целом.

Как выглядит эмоциональное выгорание

Первый и основной симптом, позволяющий заподозрить такое состояние - это усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может отмечать, что просыпается уже уставшим. Или после выходных, или полноценного отпуска нет сил продолжать работу.

Также человек может столкнуться с психической дистанцией от деятельности. Это может выражаться мыслями типа:

"Почему я должен это делать?"

"Меня пугают новые сообщения по работе, я не хочу их открывать"

"Я постоянно что-то делаю, но уже не совсем понимаю, что и зачем"

Также человек может наблюдать у себя эмоциональное охлаждение, истощение, снижение эмпатии, проявления цинизма и агрессии. Иногда даже тем, кому недавно сочувствовала.

Отдельно следует выделить жалобы на снижение когнитивных возможностей. Например, ухудшение памяти, сложности с задачами, требующими креативности.

И даже соматоморфные (психосоматические) жалобы на плохое самочувствие в процессе деятельности, общее ухудшение здоровья, обострение болезней в связи со стрессом.

По некоторым из этих проявлений могут стоять и другие причины, например медицинские.

Однако при наличии вышеперечисленных симптомов, лучше всего - обратиться к психологу или психотерапевту. Очень важно пообщаться с семейным врачом, чтобы исключить другие медицинские состояния, имеющие схожие признаки.

Какие причины выгорания

Формула "идеального шторма", которая значительно ускоряет развертывание синдрома выгорания является наличие хронического стресса, отсутствие достаточного уровня поддержки, потеря чувства смысла и ощущения реализации собственных ценностей в своей деятельности.

А также игнорирование других сфер жизни. Это может выражаться в длительной и постоянной переработке.

Обычно первая стадия выгорания совсем не похожа на истощение. Напротив – это выглядит как кураж, эйфория, трудоголизм, человек ныряет в работу и может работать 10-12 часов в день.

Таким образом пытаясь справиться со стрессом, обуздать тревогу или достичь ощущения реализации. В этом порыве тревожным сигналом есть игнорирование человеком других важных сфер своей жизни.

Как отличить выгорание от усталости и стресса

Стресс, особенно хронический, является необходимым, но не единственным условием для выгорания. Если человека игнорирует необходимые меры работы с ним, а это физическая активность, дружеская поддержка, осознанный ответ на фактор, вызывающий стресс, и пытающийся преодолеть стресс загруженностью графика, это становится обычно стартовой точкой для эмоционального выгорания.

Основной критерий, который позволяет отличить переутомление от выгорания – это восстановление. Если человек восстанавливается после отдыха или выходных, то речь идет о сильной усталости.

В случае эмоционального выгорания восстановление не наступает. А после отдыха человека волнуют вопросы экзистенциального смысла своей деятельности. Она чувствует, что работа больше не приносит ему ощущения реализованности.

Как избежать выгорания

Нет единого и универсального пути для каждого человека, но есть методы, помогающие снизить риск возникновения этого состояния.

Информационная перегрузка (быть на связи 24/7) – практикуйте периоды, когда вы не связи. Для экстренных ситуаций можно завести отдельный телефон, знающий ограниченное количество людей. Старайтесь устроить себе время от времени, по крайней мере, раз в неделю, digital шабат. Не менее важно позаботиться о своих коллегах и посылать им письма и сообщения только в рабочее время.

Отсутствие возможности влиять на значимые события. Есть события, которые мы не можем повлиять. Периодически спрашивайте себя и разделяйте, что важно вам именно сейчас, но повлиять на это вы никак не можете. И наоборот – на чем следует сосредоточиться.

Невозможность поделиться переживанием и радостями от работы, одиночество даже среди большого количества людей. Старайтесь искать и даже создавать возможности для общения с людьми с подобным опытом.

Не устанавливать личные границы – прямой путь к выгоранию. Важно осознанно подходить к своим границам в работе. Что для вас приемлемо, а что будет держать в постоянном напряжении и стрессе. Говорите открыто о своих границах, защищайте их при необходимости.

Сохраняйте баланс. Уделяйте достаточно времени другим сферам жизни, кроме профессиональной. На практике это оказывает положительное влияние на вашу производительность в долгосрочной перспективе.