Эмоциям нет предела: воин ВСУ и звезда "Голосу країни" стал отцом
Украинский военнослужащий и певец, суперфиналист 13 сезона шоу "Голос країни" Юрий Городецкий снова стал отцом. Его жена Юлия, которая также служит в ВСУ, родила ему третьего сына.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Юрия в Instagram, где он опубликовал фото малыша.
Юрий Городецкий с женой (фото: instagram.com/gorodetskii7906)
Мальчик Александр у супругов-военнослужащих родился 16 июня, в День отца.
"Любимая. Это лучший подарок на день отца. Я самый счастливый отец в мире. Бесконечно вас люблю", - написал Городецкий.
У Юрия Городеского родился третий сын (фото: instagram.com/gorodetskii7906)
На радостное событие отреагировала также популярная певица и подруга Юрия Наталья Могилевская.
Недавно артистка посетила Одессу со своим сольным концертом, на котором присутствовали и Городецкий с беременной женой.
После концерта пара поехала в роддом, где на свет появился маленький украинец.
"Они волновались, что от эмоций начнут рожать именно в зале. Так и произошло: на следующий день [после концерта] они родили", - написала певица в своем Instagram.
Наталья также отметила, что продолжать жить во время войны, рожать и творить, это невероятный пример для всех украинцев.
Кто такой Юрий Городецкий
Юрий из села Марковка Раздельнянского района Одесской области. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона и фортепиано, свой вокал усовершенствовал в сельском клубе. В возрасте 18 лет он пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.
Сейчас ему 26. Мужчина служит в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Юрий с двумя старшими сыновьями (фото: instagram.com/gorodetskii7906)
Юрий стал известным еще до начала полномасштабного вторжения, после того, как перепел патриотическую песню "Братья украинцы".
В настоящее время исполняет песни в свободное от выполнения боевого задания время и выкладывает видео в Интернет.
Городецкого называют "Голосом ВСУ" после того, как в 2023 году он принял участие в вокальном шоу "Голос країни" и дошел до суперфинала.
Также Городецкий с Могилевской перепел хит "Я кажу ні", сняв клип, в котором снялась также и жена Юрия.
Воин и артистка записали клип, в котором снялась и жена бойца Юлия.
Недавно мы писали, блогерша-миллионница Юля Верба беременна первенцем.
Также продюсер "Голоса країни" впервые показал своего возлюбленного.