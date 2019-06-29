Елтон Джон зробив гучну заяву про Путіна: усі подробиці

Елтон Джон звинуватив президента Росії Володимира Путіна в лицемірстві через його слова про те, що в рамках російської держави немає переслідування членів ЛГБТ-спільноти. Про це співак написав на власній сторінці в Instagram.

"Шановний Президент Путін! Я глибоко засмутився, коли прочитав ваше недавнє інтерв'ю Financial Times. Я рішуче не згоден з вашою думкою про те, що політика мультикультуралізму та сексуального різноманіття в нашому суспільстві застаріла. Я знаходжу лукавство у вашому коментарі, коли ви говорите, що хочете, щоб ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає проблем з цим". І все ж, російські прокатники вирішили піддати мій фільм "Рокетмен" жорсткій цензурі, видаливши всі згадки про те, що я знайшов істинне щастя завдяки 25-річним відносинам з Девідом і виховання двох прекрасних синів. Мені це здається лицемірством", - написав музикант.

Елтон Джон звинуватив Путіна в лицемірстві – всі подробиці (фото: instagram.com/eltonjohn)

Він також зазначив, що пишається урядом західних країн.

"Я пишаюся тим, що живу в тій частині світу, де уряд еволюціонував і визнав універсальне право людини любити кого завгодно. І я щиро вдячний за просування в урядовій політиці, яка дозволила і юридично підтримала мій шлюб з Девідом. Це принесло нам і величезну втіху, і щастя. З повагою, Елтон Джон", - підсумував музикант.

Елтон Джон звинуватив Путіна в лицемірстві – всі подробиці (скріншот: instagram.com/eltonjohn)

Раніше Путін в інтерв'ю Financial Times заявляв, що на Заході росіян уявляють, як гомофобів, хоча в Росії "нічого не мають проти людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією".

Цікаво, що до цього легендарний Елтон Джон розкритикував росіян.

Також ми писали, що улюбленому акторові Путіна "світить" в'язниця за критику Росії.

До цього Путін в контексті Солсбері заявив про необхідність карати зрадників.