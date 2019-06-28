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Путін у контексті Солсбері заявив про необхідність карати зрадників

Новини » Політика    28.06.2019 - 03:29
Путін у контексті Солсбері заявив про необхідність карати зрадників
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін прокоментував отруєння Скрипалів у Британії

Президент Росії Володимир Путін вважає, що зрадників російської держави необхідно карати. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

Повідомляється, що про це Путін заявив, відповідаючи на питання, чи є інцидент в британському Солсбері з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки "недвозначним сигналом" тим, хто думає зрадити Росію.

"Не кажу, що треба робити, як у випадку з інцидентом в Солсбері. Зовсім ні. Але зрадники повинні бути покарані", - заявив він.

У той же час Путін додав, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль був засуджений і відбув термін покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у британської сторони пішов рік на очищення Солсбері від речовини "Новічок".

Раніше також стало відомо, що у справі отруєння Скрипалів встановлено четвертого підозрюваного. До цього повідомлялося про причетність агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова. Також стверджувалося, що дані імена могли бути агентурними.

Скрипаля засудили за шпигунство на користь Великобританії в 2006 році, в 2010 році його помилували і обміняли на заарештованих російських шпигунів. На початку березня 2018 року Скрипаля і його дочку Юлію знайшли у непритомному стані у британському місті Солсбері.

За версією британської сторони, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Також Лондон наполягає, що до хімічної атаки причетний Кремль.

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