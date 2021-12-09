Якщо у вас є такі ялинкові іграшки, ви розбагатієте до Нового року: за них дають великі гроші

"Стан хороший. Велика блакитна куля розмальована мерехтливими в темряві зірочками. Добре упаковую. Ціна за лот", - описує товар продавець.

Іграшки знаходяться в Києві і просять за набір з 18 предметів ні багато ні мало - 1600 грн.

Фото: ялинкові іграшки в Україні продають за великі гроші (olx.ua)

Відзначимо, що деякі предмети, виготовлені в СРСР, зараз можна продати за чималі суми. Наприклад, за дитячу педальну машинку "Зіронька", вироблену в післявоєнні роки у Львові, просять 200 тисяч гривень.

А "бабусин сервіз", що, можливо, завалявся у вашому серванті, може збагатити вас на 20 тисяч в національній валюті.