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Якщо у вас є такі ялинкові іграшки, ви розбагатієте до Нового року: за них дають великі гроші

Автор: Світлана Мащенко

В Україні можна вигідно продати ялинкові іграшки, які колись були вироблені в Радянському Союзі. Вдало збувши атрибути, що завалялися у вашій коморі, можна навіть оплатити новорічний стіл.

Лот про продаж новорічних прикрас з'явилося на платформі безкоштовних оголошень OLX.

"Стан хороший. Велика блакитна куля розмальована мерехтливими в темряві зірочками. Добре упаковую. Ціна за лот", - описує товар продавець.

Іграшки знаходяться в Києві і просять за набір з 18 предметів ні багато ні мало - 1600 грн.

Фото: ялинкові іграшки в Україні продають за великі гроші (olx.ua)

Відзначимо, що деякі предмети, виготовлені в СРСР, зараз можна продати за чималі суми. Наприклад, за дитячу педальну машинку "Зіронька", вироблену в післявоєнні роки у Львові, просять 200 тисяч гривень.

А "бабусин сервіз", що, можливо, завалявся у вашому серванті, може збагатити вас на 20 тисяч в національній валюті.

Раніше ми писали, як відрізнити справжню червону ікру від підробленої за допомогою простих, але надійних способів.

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