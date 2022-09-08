Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королеви

Хоча в Сполученому Королівстві заведено, що монархи не втручаються в політику і не роблять політичних заяв, такі обмеження не означають, що вінценосні особи не можуть проявляти публічно своїх поглядів.

Так, нещодавно Єлизавета II під час аудієнції з прем'єром Канади Джастіном Трюдо на столі біля королеви красувалася ваза з великим букетом синьо-жовтих квітів.

Єлизавета II під час зустрічі з Джастіном Трюдо (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Також монарх під час повномасштабної війни РФ проти України зробила дуже щедру пожертву британському комітету надзвичайних ситуацій, який займається допомогою українським біженцям.

Цієї весни на відкриття лінії метро в Лондоні Єлизавета II обрала вбрання в кольорах прапора України: на королеві був жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.

Королева Єлизавета II без слів підтримала Україну (фото: Getty Images)

На церемонії відкриття британського парламенту 10 травня у своєму зверненні монарха також була згадана Україна: "у ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії і свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України".

Перед цим, у 2016-му, Єлизавета ІІ написала листа учасниці відбіркового туру на пісенний конкурс "Євробачення 2016" Діані Месс українського походження, яка просила королеву висловитися про підтримку України. Тоді монарх пообіцяла "почути наш біль і підтримати нашу країну".