Олена Зеленська озвучила свою головну місію: брокколі - це краще, ніж ковбаса

Олена Зеленська у статусі першої вважає своїми першочерговими завданнями розвиток культурної дипломатії, здоров'я дітей і робити все можливе, щоб всі українці мали рівні можливості. На те, щоб прийти до розуміння того, що саме ці сфери потребують підтримки сьогодні в нашій країні, у дружини Володимира Зеленського та її команди пішло півроку.

"Я виросла в Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду хапатися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних завданнях: здоров'я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія", - розповіла Зеленська в інтерв'ю Vogue UA.

Перша леді також вважає, що треба реформувати систему харчування в українських школах, адже "чим раніше привчаєш дітей до культури харчування, тим простіше потім пояснити, що брокколі - це краще, ніж ковбаса".

"Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь або шкоду. Тому не дивно, що найпоширеніші проблеми зі здоров'ям дітей - захворювання шлунково-кишкового тракту", - зазначила Олена.

Олена Зеленська з чоловіком і дітьми для Vogue

Під час поїздок закордон Зеленська також не упускає шанс перебрати досвід більш розвинених в тій чи іншій сфері держав. Так, наприклад, нещодавно дружина президента України побувала в японському і канадському медичних центрах, які займаються питаннями інклюзії та дитячого здоров'я, дізналася, як організовано харчування і спортивні заняття дітей в європейських школах. Там Зеленська "почерпнула для себе багато ідей" і переконалася, що "домогтися позитивних змін - реально, треба тільки щиро цього хотіти і багато працювати".

Крім того, перша леді вважає дуже важливими місіями боротьбу з домашнім насильством, підтримку паралімпійців, розробку інклюзивної інфраструктури в містах України та вирішення інших соціально важливих питань сьогоднішнього часу в нашій країні.

Сім'я Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)