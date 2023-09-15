Элементарные привычки, которые помогут меньше болеть осенью и зимой: добавьте их в жизнь

В скором времени в Украину придут холода, а вместе с ними и вирусные инфекции. Сезонные заболевания достаточно распространены, поэтому заразиться ими можно в любом людном месте. Для поддержания иммунитета, вы можете придерживаться простых ежедневных привычек.
О них рассказала семейный врач Алина Волковская в своем Instagram.
Как не болеть осенью и зимой
Человек каждый день так или иначе контактирует с вирусами и бактериями даже если не догадывается об этом. Поэтому спрятаться от них не получится, только бороться правильными методами:
избегайте тесных контактов с больными людьми
оставайтесь дома, когда заболели или держитесь на расстоянии от других, чтобы они не заболели
помните о гигиене рук, ведь руки - самый главный источник передачи вирусов. Дополнительно можно использовать спиртосодержащие (не менее 60%) антисептики.
при отсутствии бумажных салфеток, кашляйте или чихайте в локоть, а не в ладонь. Воспитайте эту привычку и у себя, и у детей.
не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками
соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра от других и надевайте маску при необходимости
чаще гуляйте на свежем воздухе. Дело в том, что подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Вирусные частицы остаются активными именно в сухом и теплом воздухе в помещениях.
следите за состоянием слизистых оболочек носа. Если они пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, а вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер.
увлажняйте слизистые носа. Используйте для этого физраствор или готовые солевые растворы.
заботьтесь об оптимальных параметрах воздуха в помещении: температура от 18 до 20 градусов тепла, влажность 50-70% и обязательное частое проветривание. Любая система отопления сушит воздух, поэтому следует использовать увлажнители.
пейте достаточно жидкости и питайтесь сбалансировано
настройте свой режим дня, сон и не забывайте об умеренных физических нагрузках
подумайте о вакцинации от гриппа. При возможности провакцинировать нужно всю семью.
Врач также советует не вестись на все рекламы препаратов и не скупать их массово. Ведь повлиять лекарством на все существующие вирусы невозможно.