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Элементарные привычки, которые помогут меньше болеть осенью и зимой: добавьте их в жизнь

Как меньше болеть зимой и осенью (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В скором времени в Украину придут холода, а вместе с ними и вирусные инфекции. Сезонные заболевания достаточно распространены, поэтому заразиться ими можно в любом людном месте. Для поддержания иммунитета, вы можете придерживаться простых ежедневных привычек.

О них рассказала семейный врач Алина Волковская в своем Instagram.

Как не болеть осенью и зимой

Человек каждый день так или иначе контактирует с вирусами и бактериями даже если не догадывается об этом. Поэтому спрятаться от них не получится, только бороться правильными методами:

  • избегайте тесных контактов с больными людьми
  • оставайтесь дома, когда заболели или держитесь на расстоянии от других, чтобы они не заболели
  • помните о гигиене рук, ведь руки - самый главный источник передачи вирусов. Дополнительно можно использовать спиртосодержащие (не менее 60%) антисептики.
  • при отсутствии бумажных салфеток, кашляйте или чихайте в локоть, а не в ладонь. Воспитайте эту привычку и у себя, и у детей.
  • не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками
  • соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра от других и надевайте маску при необходимости
  • чаще гуляйте на свежем воздухе. Дело в том, что подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Вирусные частицы остаются активными именно в сухом и теплом воздухе в помещениях.
  • следите за состоянием слизистых оболочек носа. Если они пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, а вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер.
  • увлажняйте слизистые носа. Используйте для этого физраствор или готовые солевые растворы.
  • заботьтесь об оптимальных параметрах воздуха в помещении: температура от 18 до 20 градусов тепла, влажность 50-70% и обязательное частое проветривание. Любая система отопления сушит воздух, поэтому следует использовать увлажнители.
  • пейте достаточно жидкости и питайтесь сбалансировано
  • настройте свой режим дня, сон и не забывайте об умеренных физических нагрузках
  • подумайте о вакцинации от гриппа. При возможности провакцинировать нужно всю семью.

Врач также советует не вестись на все рекламы препаратов и не скупать их массово. Ведь повлиять лекарством на все существующие вирусы невозможно.

Ранее мы рассказывали, каким будет сезон гриппа в Украине в 2023 году.

Читайте также, действительно ли метод "пропотеть" работает во время лечения простуды.

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