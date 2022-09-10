Електронна чи паперова медична картка: чи є у пацієнта право на вибір

Лікарі, які мають доступ до Електронної системи здоров’я, вносять в неї всі дані про звернення і захворювання пацієнта. Отже, ведуть в ній електронні медичні карти. Однак, деякі пацієнти все ще хочуть, щоб їхні дані вносили у паперовий варіант.

Зазначимо, що перехід до електронної медичної карти почався у 2019 році.

Електронна медична карта - це набір медичних записів, який включає історію звернень та захворювань пацієнта, результати досліджень, рекомендацій лікаря та діагнози.

Доступ до Електронної медичної карти пацієнта має його сімейний або особистий лікар.

Чи може пацієнт отримати паперову картку

Фахівці кажуть, що на сьогодні пацієнтам доступна і паперова медична картка.

Зокрема, лікар вносить дані в електронну карту, але інколи пацієнту потрібно отримати медичні документи в роздрукованому вигляді, щоб вести свою власну паперову картку. У такому випадку він може попросити лікаря роздрукувати їх.

Отже, пацієнт має можливість зберігати вдома всі дані про стан свого здоров’я та висновки лікарів і результати аналізів у паперовому вигляді.

Додамо, що якщо іншому спеціалісту або сімейному лікарю знадобиться історія звернення пацієнта, наприклад, до психіатра, то для встановлення діагнозу, він зможе отримати такий доступ лише за згодою пацієнта. Пацієнту на телефон прийде смс з кодом, який потрібно назвати лікарю.

Що робити, коли електронній в системі є кілька карток пацієнта

Бувають випадки, коли запис про вакцинацію внесли до неактуальної або задубльованої електронної картки.

Таке може трапитись через те, що медичні працівники замість того, щоб оновлювати інформацію про пацієнта в діючій картці в електронній системі охорони здоров'я, реєструють людину як нового пацієнта і відтак створюють дублікати карток.

В такому випадку, пацієнту потрібно переконатись, що це дійсно так. Це можна дізнатись у свого сімейного лікаря, або в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Також необхідно подати офіційне звернення до НСЗУ про об'єднання реєстраційних даних.