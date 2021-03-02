Їла побілку зі стін: українка заморила голодом трирічну доньку

У місті Білгород-Дністровський Одеської області горе-матір заморила трирічну донечку голодом. Вона протягом півтора місяці тримала дівчинку під замком, щоб її ніхто не бачив.

Правоохоронці розповіли, що про неблагополучну родину повідомили сусіди.

Коли поліція і соціальні служби потрапили в квартиру матері-одиначки, побачене привело в жах.

"Своєю бездіяльністю громадянка, яка проживала з дитиною одна і отримувала від держави допомогу на її утримання, довела до виснаженого стану і себе, і свою маленьку донечку", - йдеться в повідомленні.

Вчинок жінка пояснила просто. Вона боялася виходити на вулицю, переживаючи, що в неї відберуть дитину.

Дівчинка від голоду їла побілку зі стін. Дівчинку госпіталізували і надалі вилучили з сім'ї.

Щодо горе-матері було розпочато досудове розслідування за статтею 166 КК України "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".

У дівчинки через недоїдання значний дефіцит маси тіла, відставання у розвитку.

Проти жінки також розпочато розслідування за ч. 2 ст. 136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) і ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.