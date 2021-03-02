Ела побелку со стен: украинка заморила голодом трехлетнюю дочь
В городе Белгород-Днестровский Одесской области горе-мать заморила трехлетнюю дочь голодом. Она в течение полутора месяца держала девочку под замком, чтобы ее никто не видел.
О происшествии рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.
Правоохранители рассказали, что о неблагополучной семье сообщили соседи.
Когда полиция и социальные службы попали в квартиру матери-одиночки, увиденное привело их в ужас.
"Своим бездействием гражданка, которая проживала с ребенком одна и получала от государства пособие на ее содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую доченьку", - говорится в сообщении.
Поступок женщина объяснила просто. Она боялась выходить на улицу, переживая, что у нее отберут ребенка.
Малышка от голода ела побелку со стен. Девочку госпитализировали и в дальнейшем изъяли из семьи.
Относительно горе-матери было начато досудебное расследование по статье 166 УК Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".
У девочки из-за недоедания значительный дефицит массы тела и отставание в развитии.
Против женщины также начато расследование по ч. 2 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос по лишению женщины родительских прав.
Напомним, что самый страшный случай о горе-матери, заморившей детей голодом, произошел в Киеве в декабре 2016-го. Тогда Владислава Трохимчук (Подчапко) оставила детей в квартире умирать голодной смертью на девять дней - мальчик умер, а девочка чудом выжила.