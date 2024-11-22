EL Кравчук раскрыл неизвестные факты о Данилко, с которым жил в общежитии (видео)

Когда Кравчук учился в Институте Музыки имени Глиера, некоторое время он жил с Данилко в одной комнате общежития. Там они стали друзьями.

"Данилко был просто мастер борща, честно. К нему ходили и говорили: если ты даже есть его не будешь, но нам сделай. Потому что он знал, как можно сделать борщ в выварке. Вот такая огромная зеленая кастрюля у нас стояла в общежитии .И он знал, сколько нужно картошки положить, сколько капусты", - вспомнил певец.

Сейчас Данилко и EL Кравчук поддерживают дружеские отношения. По словам артиста, он всегда знает, что может позвонить, получить совет и просто поделиться собственными мыслями.

EL Кравчук (скриншот)

"Когда мне тяжело - я могу с ним об этом поговорить, я точно знаю, что он поймет, почему мне тяжело. Когда мне хорошо, конечно, я делюсь не только с друзьями", - пояснил EL Кравчук.

Более того, когда в начале полномасштабной войны отец Кравчука умер, а сам артист нуждался в помощи, Данилко не оставил его наедине со всеми проблемами.

"Когда умер мой отец, было для меня сложное время в материальном смысле. Потому что работы вообще не было, начало войны, ты не знаешь, чего ждать, что будет. И, конечно, были какие-то сбережения, но ведь похоронить отца (надо было). Это хотелось сделать хорошо", - рассказал певец.

"И без единого слова я получил от него 10 тысяч гривен, просто так на карточку легко. Он сказал: никогда не возвращай, это уважение к твоему отцу", - добавил он.

EL Кравчук признается, что он и Данилко почти каждый день звонят друг другу. Даже сейчас, после стольких лет дружбы, им не надоело постоянно общаться и о чем-то говорить.